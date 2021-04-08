Впервые с 2012 года два английских игрока забили за «Челси» в одном матче ЛЧ

«Челси» обыграл «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Победу лондонцам принесли голы Мэйсона Маунта и Бена Чилвела.

Впервые за девять лет за «Челси» в одном матче Лиги чемпионов забили два английских футболиста.

В марте 2012 года лондонский клуб обыграл «Наполи» (4:1) в 1/8 финала турнира благодаря голам Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда.