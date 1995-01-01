Примера. «Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграли вничью в баскском дерби

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в матче 29-го тура Примеры.
«Атлетик» не побеждает в пяти последних матчах.
Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур.
Реал Сосьедад – Атлетик – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Вильялибре, 85: 1:1 – Лопес, 89.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в матче 29-го тура Примеры.
«Атлетик» не побеждает в пяти последних матчах.
Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур.
Реал Сосьедад – Атлетик – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Вильялибре, 85: 1:1 – Лопес, 89.