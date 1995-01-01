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    Примера. «Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграли вничью в баскском дерби

    «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в матче 29-го тура Примеры.

    «Атлетик» не побеждает в пяти последних матчах.

    Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур.

    Реал Сосьедад – Атлетик – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вильялибре, 85: 1:1 – Лопес, 89.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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