«Ювентус» и «Милан» могут обменять Бернардески на Романьоли

«Ювентус» и «Милан» могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно.
По информации Goal, нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески может перейти в «Милан», а в обратном направлении отправится защитник Алессио Романьоли.
Контракты обоих футболистов заканчиваются в 2022 году. Клубы пока не могут договориться о продлении соглашений с игроками.
- В текущем сезоне Бернардески провел за «Ювентус» 36 матчей и сделал 3 ассиста.
- Романьоли в 28 матчах за «Милан» забил 1 гол и сделал ассист.
Источник: Goal