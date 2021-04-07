«Ювентус» и «Милан» могут обменять Бернардески на Романьоли

«Ювентус» и «Милан» могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно.

По информации Goal, нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески может перейти в «Милан», а в обратном направлении отправится защитник Алессио Романьоли.

Контракты обоих футболистов заканчиваются в 2022 году. Клубы пока не могут договориться о продлении соглашений с игроками.