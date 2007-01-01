Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Понсе может пропустить матч с «Локомотивом»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе продолжает восстанавливаться после травмы, полученной перед паузой на матчи сборных.

    «Он восстанавливается, но пока неизвестно, сможет ли сыграть в следующем матче», – сказал директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

    • Следующий соперник «Спартака» – «Локомотив».
    • Матч состоится в воскресенье, 11 апреля.
    • Понсе забил 9 мячей и отдал 1 ассист в 20 матчах текущего сезона РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11738

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      Ну Понсе то есть кем заменить , а вот Крал и Жиго - это потери серьезные ((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20556

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Непросто будет вернуться в основу при нынешней конкуренции в Спартаке.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84311
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru