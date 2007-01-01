Понсе может пропустить матч с «Локомотивом»

Ну Понсе то есть кем заменить , а вот Крал и Жиго - это потери серьезные ((
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе продолжает восстанавливаться после травмы, полученной перед паузой на матчи сборных.
«Он восстанавливается, но пока неизвестно, сможет ли сыграть в следующем матче», – сказал директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
- Следующий соперник «Спартака» – «Локомотив».
- Матч состоится в воскресенье, 11 апреля.
- Понсе забил 9 мячей и отдал 1 ассист в 20 матчах текущего сезона РПЛ.