Понсе может пропустить матч с «Локомотивом»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе продолжает восстанавливаться после травмы, полученной перед паузой на матчи сборных.

«Он восстанавливается, но пока неизвестно, сможет ли сыграть в следующем матче», – сказал директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.