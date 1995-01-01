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    Bobsoccer: Гончаренко в ближайшее время встретится с Галицким

    Виктор Гончаренко остается главным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара», утверждает Bobsoccer.

    По информации источника, в ближайшее время состоится встреча между белорусским специалистом и владельцем краснодарского клуба Сергеем Галицким. Стороны обсудят возможное сотрудничество.

    • На минувших выходных «Краснодар» отправил в отставку Мурада Мусаева.
    • Команда идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.
    • Гончаренко в марте покинул пост главного тренера ЦСКА.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7033

      FanatSerj 15 минут назад

      Да ну ладно ))) от одного самого терпеливого футбольного функционера к другому самому лояльному к тренерам функционеру. Может Галицкий конечно пообщался с Гинером и тот ему что то поведал.

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      Рейтинг: +2924

      sobaka120982 19 минут назад

      Очень жаль...Краснодар погибнет во все

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