Bobsoccer: Гончаренко в ближайшее время встретится с Галицким

Виктор Гончаренко остается главным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара», утверждает Bobsoccer.

По информации источника, в ближайшее время состоится встреча между белорусским специалистом и владельцем краснодарского клуба Сергеем Галицким. Стороны обсудят возможное сотрудничество.