Bobsoccer: Гончаренко в ближайшее время встретится с Галицким

Да ну ладно ))) от одного самого терпеливого футбольного функционера к другому самому лояльному к тренерам функционеру. Может Галицкий конечно пообщался с Гинером и тот ему что то поведал.
Виктор Гончаренко остается главным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара», утверждает Bobsoccer.
По информации источника, в ближайшее время состоится встреча между белорусским специалистом и владельцем краснодарского клуба Сергеем Галицким. Стороны обсудят возможное сотрудничество.
- На минувших выходных «Краснодар» отправил в отставку Мурада Мусаева.
- Команда идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.
- Гончаренко в марте покинул пост главного тренера ЦСКА.