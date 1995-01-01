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    Де Хеа намерен летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и получить компенсацию за расторжение контракта

    Давид Де Хеа не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед». Он осознает, что первым номером становится Дин Хендерсон, пишет Transfer News Live со ссылкой на английское издание Mirror.

    Испанец хочет расторгнуть контракт и получить компенсацию за досрочный разрыв.

    • В прошлом сезоне Хендерсон был в аренде в «Шеффилд Юнайтед».
    • Де Хеа играет за клуб с 2011 года.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.

    У Хендерсона 61% сухих матчей в сезоне, у Де Хеа – 34%

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +245

      ц 11 минут назад

      Если он намерен, то какая компенсация, сам должен платить, а вообще не отпускать до истечения контракта.

      0
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      Рейтинг: +1137

      кто там 14 минут назад

      Наглый верблюд) отправить в дубль и згноить до конца контракта) хотя муму сам виноват давая такие контракты) то санчесу то этому)

      0
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      Рейтинг: +11661

      Skull_Boy 58 минут назад

      Интересно за что, за то что он дыра

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