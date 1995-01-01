Де Хеа намерен летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и получить компенсацию за расторжение контракта

Если он намерен, то какая компенсация, сам должен платить, а вообще не отпускать до истечения контракта.
Давид Де Хеа не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед». Он осознает, что первым номером становится Дин Хендерсон, пишет Transfer News Live со ссылкой на английское издание Mirror.
Испанец хочет расторгнуть контракт и получить компенсацию за досрочный разрыв.
- В прошлом сезоне Хендерсон был в аренде в «Шеффилд Юнайтед».
- Де Хеа играет за клуб с 2011 года.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.
У Хендерсона 61% сухих матчей в сезоне, у Де Хеа – 34%