Де Хеа намерен летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и получить компенсацию за расторжение контракта

Давид Де Хеа не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед». Он осознает, что первым номером становится Дин Хендерсон, пишет Transfer News Live со ссылкой на английское издание Mirror.

Испанец хочет расторгнуть контракт и получить компенсацию за досрочный разрыв.

В прошлом сезоне Хендерсон был в аренде в «Шеффилд Юнайтед».

Де Хеа играет за клуб с 2011 года.

«Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.

У Хендерсона 61% сухих матчей в сезоне, у Де Хеа – 34%