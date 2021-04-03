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  • Гаджиев: «Масса российских футболистов не знает основ, как открыться, закрыть, принять мяч, и тем не менее играет в РПЛ»

Гаджиев: «Масса российских футболистов не знает основ, как открыться, закрыть, принять мяч, и тем не менее играет в РПЛ»

3 апреля 2021, 00:44
8

Бывший тренер ряда команд РПЛ Гаджи Гаджиев поговорил о проблемах отечественной системы подготовки футболистов. Он наблюдает отставание от ряда других стран.

«Нужно признать, что мы не успеваем за темпами развития игры и отстаем в них не только от ведущих футбольных стран. Это видно и по результатам выступлений наших клубов, и по выступлениям сборных различных возрастов уже на протяжении десятка лет. И сегодня наша лучшая молодежь не выглядела конкурентоспособно с ровесниками из Франции и Дании. Некоторым экспертам казалось, что у нас отличная команда.

А ведь реально в списки, допустим, 500 лучших в Европе попадет «полтора» игрока из России. Разве нет? Это же не потому, что у нас нет реально талантливых ребят. Верно? Это потому, что акценты в развитии игры расставлены неправильно. Наши приоритеты не связаны с совершенствованием всей системы подготовки резерва, повышением требований к качеству подготовки, главная задача которой – воспитание индивидуально сильных ребят. Это зачастую подменяется совершенствованием различных способов, вариантов игры.

Когда мы обсуждаем причины провала наших клубов, то говорим о чем угодно, но не о действительных причинах. Говорим о том, кто какую позицию занял, вот если бы ударил левой, а не правой, замена не та, да и выбор тактики… Но причина-то не в этом. Это следствие того, что не выстроена, не работает вся система подготовки.

У нас масса ребят, получивших футбольное образование в школах, не знает основ. Как открыться и как закрыть игрока, как принять мяч и как лучше его отдать, и тем не менее играет в РПЛ. Индивидуальное мастерство нужно тренировать в гораздо больших объемах и повысить требования к подготовке детских тренеров. Нужно помогать футболистам развиваться, а иначе можно считать, что у нас бесталанная молодежь. Но это ведь не так. Поэтому чем больше школ в регионах, тем лучше», – убежден Гаджиев.

  • Тренер – кандидат педагогических наук.
  • Сейчас Гаджиев работает президентом «Махачкалы».
  • Тренерских трофеев Гаджиев не имеет.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Гаджиев Гаджи
Комментарии (8)
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Plyash
1617400998
..."он наблюдает отставание от ряда других стран." Умный,однако.К Дюкову иди а не воздух сотрясай,то что знаешь ты,знает каждый второй болельщик.
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амани
1617402283
все правильно. только не все сказал...........какой-то чиновник . свое бездарное чадо отдает в такие школы. а тренеры обязаны их ставить. а талантливый мальчик сидит на скамейке. потому . что у его отца рабочего нет денег . чтобы дать.....и ребенок видит эту не справедливость. бросает и уходит на улицу....а талантливых детей много
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САДЫЧОК
1617426722
Всё верно Гаджиев ! Но надо дополнить...Сейчас решалы *агенты и прочая нечисть) диктуют кого ставить в состав и т. д. Наиболее яркий пример Джикия-ое же не знает основ футбола Центр защиты бегает постоянно куда то , оставляя свою позицию , тем самым заставляет , более классных защитников перестраиваться , страховать.Он не правильно страхует и выбирает расстановку , при стандартах, недавний матч показал , как он схватил Марио и держал его. А , решалы , типа негодяя Шалимова (все помним историю с Садыриным) в телевизоре покрывают этого абрека !
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Garrincha58
1617429231
уже лет пять твержу что только изменив отношение к детским тренерам мы сможем лет через 10 поднять наш футбол на приличный уровень ведь посмотрите кто занимается с мальчишками (на примере Невского фронта) дилетанты сам несколько раз посещал их тренировки просто ужас а на деле должно быть всё по другому но бывшие футболисты не хотят за копейки тренировать пацанов все стремятся в депутаты или аналитики или в бизнес в котором не фига не понимают а плати им зарплаты соотвествующие то может быть и занимались бы Быстров или Тихонов с Широковым с мальчишками и был бы толк но нет у нас всё через ж...пу
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vasiliyko
1617442727
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portero
1617449054
ну прав Гаджи , сам знает как это делается, когда не отказать уважаемому человеку и приходится ставить днорей в состав...
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житель СПб
1617457346
Да, все правильно! Соглашусь полностью. Технических навыков почти нет. Не могут попасть по воротам - хотя должны это делать на автомате. Не могут обыграть один в один. Не могут спланировать развитие атаки. Печально. Но надо развивать детский и юношеский футбол. Здесь все правильно пишут.
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