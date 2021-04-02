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    Гаджиев: «Масса российских футболистов не знает основ, как открыться, закрыть, принять мяч, и тем не менее играет в РПЛ»

    Бывший тренер ряда команд РПЛ Гаджи Гаджиев поговорил о проблемах отечественной системы подготовки футболистов. Он наблюдает отставание от ряда других стран.

    «Нужно признать, что мы не успеваем за темпами развития игры и отстаем в них не только от ведущих футбольных стран. Это видно и по результатам выступлений наших клубов, и по выступлениям сборных различных возрастов уже на протяжении десятка лет. И сегодня наша лучшая молодежь не выглядела конкурентоспособно с ровесниками из Франции и Дании. Некоторым экспертам казалось, что у нас отличная команда.

    А ведь реально в списки, допустим, 500 лучших в Европе попадет «полтора» игрока из России. Разве нет? Это же не потому, что у нас нет реально талантливых ребят. Верно? Это потому, что акценты в развитии игры расставлены неправильно. Наши приоритеты не связаны с совершенствованием всей системы подготовки резерва, повышением требований к качеству подготовки, главная задача которой – воспитание индивидуально сильных ребят. Это зачастую подменяется совершенствованием различных способов, вариантов игры.

    Когда мы обсуждаем причины провала наших клубов, то говорим о чем угодно, но не о действительных причинах. Говорим о том, кто какую позицию занял, вот если бы ударил левой, а не правой, замена не та, да и выбор тактики… Но причина-то не в этом. Это следствие того, что не выстроена, не работает вся система подготовки.

    У нас масса ребят, получивших футбольное образование в школах, не знает основ. Как открыться и как закрыть игрока, как принять мяч и как лучше его отдать, и тем не менее играет в РПЛ. Индивидуальное мастерство нужно тренировать в гораздо больших объемах и повысить требования к подготовке детских тренеров. Нужно помогать футболистам развиваться, а иначе можно считать, что у нас бесталанная молодежь. Но это ведь не так. Поэтому чем больше школ в регионах, тем лучше», – убежден Гаджиев.

    • Тренер – кандидат педагогических наук.
    • Сейчас Гаджиев работает президентом «Махачкалы».
    • Тренерских трофеев Гаджиев не имеет.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +558

      амани 2 часа назад

      все правильно. только не все сказал...........какой-то чиновник . свое бездарное чадо отдает в такие школы. а тренеры обязаны их ставить. а талантливый мальчик сидит на скамейке. потому . что у его отца рабочего нет денег . чтобы дать.....и ребенок видит эту не справедливость. бросает и уходит на улицу....а талантливых детей много

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      Рейтинг: +5441

      playsh 2 часа назад

      ..."он наблюдает отставание от ряда других стран." Умный,однако.К Дюкову иди а не воздух сотрясай,то что знаешь ты,знает каждый второй болельщик.

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