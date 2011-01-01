Официально: Юкич и Арачич вошли в тренерский штаб ЦСКА

Если ЦСКА попадет вЛЧ с такой революцией и авантюрой в концовке чемпионата, значит остальные клубы претенденты просто днище и любой приезжий иностранец без опыта работы, просто Бог, в сравнении с нашими"специалистами". Вот и посмотрим на экзамен на профпригодность, устроенным руководством армейцев
ЦСКА объявил о вхождении двух специалистов в тренерский штаб Ивицы Олича.
Речь идет об Игоре Юкиче и Илие Арачиче, которые уже прилетели в Москву и приступили к работе.
- ЦСКА идет на пятом месте в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
- Олич сменил на посту главного тренера Виктора Гончаренко.
- Ближайший матч москвичи проведут 4 апреля. Соперник – «Тамбов».