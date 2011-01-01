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    Официально: Юкич и Арачич вошли в тренерский штаб ЦСКА

    ЦСКА объявил о вхождении двух специалистов в тренерский штаб Ивицы Олича.

    Речь идет об Игоре Юкиче и Илие Арачиче, которые уже прилетели в Москву и приступили к работе.

    • ЦСКА идет на пятом месте в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
    • Олич сменил на посту главного тренера Виктора Гончаренко.
    • Ближайший матч москвичи проведут 4 апреля. Соперник – «Тамбов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21518

      Боцман59rus 1 час назад

      Если ЦСКА попадет вЛЧ с такой революцией и авантюрой в концовке чемпионата, значит остальные клубы претенденты просто днище и любой приезжий иностранец без опыта работы, просто Бог, в сравнении с нашими"специалистами". Вот и посмотрим на экзамен на профпригодность, устроенным руководством армейцев

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