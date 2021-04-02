Онопко – о ЦСКА: «Вася Березуцкий говорил: «Давайте выберем кого-нибудь геем, если сейчас это модно»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, как в свое время в московском клубе отреагировали на слухе о геях среди футболистов.

– Года три назад появилась новость, что якобы в ЦСКА есть геи. Как в клубе на это отреагировали?

– Я, честно, не замечал вообще ничего. Были шутки. Говорили, что сейчас же модно, чтобы в какой-то политической партии был гей, еще где-то. Считается это модным.

И были шутки, шутили некоторые наши футболисты. Вася Березуцкий, например, он же любит шутить. И он все время говорил: «Если сейчас модно, давайте выберем кого-нибудь геем». Это шутка была.