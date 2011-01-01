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    Онопко – о ЦСКА: «Вася Березуцкий говорил: «Давайте выберем кого-нибудь геем, если сейчас это модно»

    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, как в свое время в московском клубе отреагировали на слухе о геях среди футболистов.

    – Года три назад появилась новость, что якобы в ЦСКА есть геи. Как в клубе на это отреагировали?

    – Я, честно, не замечал вообще ничего. Были шутки. Говорили, что сейчас же модно, чтобы в какой-то политической партии был гей, еще где-то. Считается это модным.

    И были шутки, шутили некоторые наши футболисты. Вася Березуцкий, например, он же любит шутить. И он все время говорил: «Если сейчас модно, давайте выберем кого-нибудь геем». Это шутка была.

    • Онопко покинул ЦСКА в декабре в связи с истечением срока контракта.
    • Команда идет на пятом месте в таблице РПЛ по итогам 23 туров.

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    Источник: Ютуб-канал «Ибракадабра»

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