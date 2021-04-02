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  • Онопко – о ЦСКА: «Вася Березуцкий говорил: «Давайте выберем кого-нибудь геем, если сейчас это модно»

Онопко – о ЦСКА: «Вася Березуцкий говорил: «Давайте выберем кого-нибудь геем, если сейчас это модно»

2 апреля 2021, 18:35
6

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, как в свое время в московском клубе отреагировали на слухе о геях среди футболистов.

– Года три назад появилась новость, что якобы в ЦСКА есть геи. Как в клубе на это отреагировали?

– Я, честно, не замечал вообще ничего. Были шутки. Говорили, что сейчас же модно, чтобы в какой-то политической партии был гей, еще где-то. Считается это модным.

И были шутки, шутили некоторые наши футболисты. Вася Березуцкий, например, он же любит шутить. И он все время говорил: «Если сейчас модно, давайте выберем кого-нибудь геем». Это шутка была.

  • Онопко покинул ЦСКА в декабре в связи с истечением срока контракта.
  • Команда идет на пятом месте в таблице РПЛ по итогам 23 туров.

Источник: Ютуб-канал «Ибракадабра»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Онопко Виктор
Комментарии (6)
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вальтер79
1617378594
вася походу толк в хайпе знает)))))
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Ubuntu
1617382348
У спартачей играл открытый гей. Деми де зуев
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BRO_football
1617390333
Вася, а давай ты сам и будешь геем?
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paracetamol
1617430660
Сам Онопка питарком, наверно, и был.
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mamba9090909
1617432401
Гейклуб, оригинально!))
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Hektor 84
1617899248
Васе надо было за зенит поиграть!
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