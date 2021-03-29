«Ливерпуль» стал третьим претендентом на Депая

не понимаю что они все в нём нашли он давно стал уже заурядным игроком да когда то он подавал большие надежды но увы им не суждено было сбыться это примерно как у нас всегда подавал надежды Кокорин но увы так и не сбылось
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».
По информации Marca, интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что подписать голландца также хотят «Барселона» и «Ювентус».
В июне форвард, вероятнее всего, станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Лионом».
- В текущем сезоне Депай забил 15 голов и сделал 9 ассистов в 31 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.