«Ливерпуль» стал третьим претендентом на Депая

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

По информации Marca, интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что подписать голландца также хотят «Барселона» и «Ювентус».

В июне форвард, вероятнее всего, станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Лионом».