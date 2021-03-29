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    «Ливерпуль» стал третьим претендентом на Депая

    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

    По информации Marca, интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что подписать голландца также хотят «Барселона» и «Ювентус».

    В июне форвард, вероятнее всего, станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Лионом».

    • В текущем сезоне Депай забил 15 голов и сделал 9 ассистов в 31 матче.
    • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12403

      Garrincha58 1 час назад

      не понимаю что они все в нём нашли он давно стал уже заурядным игроком да когда то он подавал большие надежды но увы им не суждено было сбыться это примерно как у нас всегда подавал надежды Кокорин но увы так и не сбылось

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