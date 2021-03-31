Миранчук: «Мой итальянский? Прогресс есть»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук совершенствует свой итальянский язык. Об этом он сказал в рамках общения с Игорем Шалимовым в прямом эфире.

«Я начал понимать немного теоретические занятия. Я в целом начал понимать главное, что требуется. Говорить могу небольшими фразами. Еще стеснение присутствует. Мне нужно время, чтобы стать более коммуникабельным. Иногда сдержанно себя веду.

Думаю, что прогресс есть», – сказал Миранчук.

«Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» в прошлом году за 14,5 миллиона евро.

В сезоне Серии А россиянин провел 18 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

«Аталанта» в таблице занимает 3-е место.