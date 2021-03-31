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    Миранчук: «Мой итальянский? Прогресс есть»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук совершенствует свой итальянский язык. Об этом он сказал в рамках общения с Игорем Шалимовым в прямом эфире.

    «Я начал понимать немного теоретические занятия. Я в целом начал понимать главное, что требуется. Говорить могу небольшими фразами. Еще стеснение присутствует. Мне нужно время, чтобы стать более коммуникабельным. Иногда сдержанно себя веду.

    Думаю, что прогресс есть», – сказал Миранчук.

    • «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» в прошлом году за 14,5 миллиона евро.
    • В сезоне Серии А россиянин провел 18 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
    • «Аталанта» в таблице занимает 3-е место.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      fitt 1 час назад

      у Павлюченко тоже был заметный прогресс на английском

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      Рейтинг: +1301

      elessar arnor 1 час назад

      видимо, это и отпугнуло Оздоича от карьеры за бугром

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