Миранчук: «Мой итальянский? Прогресс есть»

у Павлюченко тоже был заметный прогресс на английском
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук совершенствует свой итальянский язык. Об этом он сказал в рамках общения с Игорем Шалимовым в прямом эфире.
«Я начал понимать немного теоретические занятия. Я в целом начал понимать главное, что требуется. Говорить могу небольшими фразами. Еще стеснение присутствует. Мне нужно время, чтобы стать более коммуникабельным. Иногда сдержанно себя веду.
Думаю, что прогресс есть», – сказал Миранчук.
- «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» в прошлом году за 14,5 миллиона евро.
- В сезоне Серии А россиянин провел 18 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
- «Аталанта» в таблице занимает 3-е место.
– Говорить на итальянском могу только небольшими фразами, сказывается стеснение. Но прогресс естьМиранчук рассказал, как дела в Бергамо: pic.twitter.com/FJitwtJYzf— Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021