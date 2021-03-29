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  • Вагнер Лав: «Меня удивило назначение Олича главным тренером ЦСКА»

Вагнер Лав: «Меня удивило назначение Олича главным тренером ЦСКА»

29 марта 2021, 12:16
2

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московской команды.

«Желаю Оличу большой удачи на посту главного тренера ЦСКА. Надеюсь, он добьется тех же успехов, которых достиг с армейцами в качестве игрока.

Назначение Олича меня удивило. Я знал, что Ивица уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным.

Думаю, ЦСКА рискнул пригласить именно Олича из-за его богатой клубной истории, ну и после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии. Он все-таки стал вице-чемпионом мира с этой командой в качестве второго тренера.

Когда мы выходим играть на поле, то не думаем о том, кто чем займется после завершения карьеры, поэтому не могу сказать, что я видел задатки тренера в Оличе, когда играл с ним. Не знаю, представлял ли он в своей голове, что однажды возглавит ЦСКА, но я об этом точно не думал.

Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет все может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но сейчас, после завершения карьеры, у меня пока нет желания становиться тренером», – сказал бразилец.

  • ЦСКА назначил Олича в прошлый вторник.
  • Будучи футболистом, он выступал за москвичей с 2003 по 2006 год.
  • Столичная команда идет на пятом месте в таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Олич Ивица
Комментарии (2)
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vladimir-7
1617023568
Вагнер, тебе надо не к Оличу переходить, а к Гинеру и заниматься в селекционный отдел поиском нужных игроков для ЦСКА.
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