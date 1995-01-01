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    «Севилья» не интересуется Азмуном

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не входит в список трансферных целей «Севильи».

    Спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи в разговоре с «СЭ» опроверг информацию Estadio Deportivo о желании купить иранца ближайшим летом.

    • В текущем сезоне Азмун провел за «Зенит» 24 матча, забил 13 голов и сделал пять ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость 26-летнего форварда – 23 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1702

      LOKOfanatik19 54 минуты назад

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      Рейтинг: +21379

      Боцман59rus 1 час назад

      23 ляма, это вся атакующая линия Брюгге, разницу видели все, так что чушь не пишите. Десятка вместе с Дзюбой)))

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      Рейтинг: +693

      Бенедиктус > Боцман59rus 27 минут назад

      Без Дзюбы десятка, с Дзюбой - пятерка.

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