«Севилья» не интересуется Азмуном

https://footballteamgame.com/ru?ref_id=61056
Классный онлайн менеджер, где ты качаешь своего игрока, подписываешь контракты с клубами и выигрываешь трофеи.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не входит в список трансферных целей «Севильи».
Спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи в разговоре с «СЭ» опроверг информацию Estadio Deportivo о желании купить иранца ближайшим летом.
- В текущем сезоне Азмун провел за «Зенит» 24 матча, забил 13 голов и сделал пять ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость 26-летнего форварда – 23 миллиона евро.