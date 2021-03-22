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Тошич: «В ЦСКА я готов вернуться в любом качестве»

22 марта 2021, 18:32
15

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил о готовности вернуться в московский клуб.

«Я сейчас ищу клуб в Китае. Осталась пара дней, если сейчас не получится, то буду до лета свободным агентом и ждать новых предложений. Мне 34 года, почему бы еще не поиграть? Здоровье и желание у меня есть для этого. Поэтому, надеюсь, что поиграю.

Представляю ли я себя в другом клубе в России? Я семь лет играл в ЦСКА и вообще не думаю об этом. Пока у меня не было предложений из России, и я верю, что и сейчас не будет.

В ЦСКА я готов вернуться в любом качестве. Этот клуб всегда в моем сердце. Посмотрим, когда я закончу с футболом. Верю, что у меня будет возможность поработать в любимом клубе», – сказал серб.

  • Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
  • С командой он выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионства.
  • Хавбек накануне стал свободным агентом в связи с ликвидацией китайского клуба «Тайчжоу Юаньда».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (15)
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Dr.Metal
1616428941
Ну в ЦСКА сейчас все готовы вернуться. Давайте Игнашевича вернем, Рахимича и Алдонина. Заиграем страх
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Aldo.CSKA
1616430289
Шемберас, Карвальо когда подтянутся?
Ответить
Алехсбургер.
1616430290
Залетали над тёпленьким...
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ab15488
1616430647
Давайте всех вернём, олич, красич, тошич, игнашевич и братья березуцкич
Ответить
хряк СМ
1616432374
Все хотят денег, много много денег
Ответить
житель СПб
1616436233
Да как же всех их потянуло в сторону ЦСКА! Как мухи на мед! Мне 45, но я готов еще поиграть... А так - ищу клуб в Китае... Неужели Россия и ЦСКА - это такая притягательная халява?
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BRO_football
1616440359
Ну тогда швабру в руки и бегом мыть полы в раздевалках после матчей!
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tatyanaeq
1616446931
Сeкс 3нaкoмствa. Cнять любyю дeвкy и тpaxнyть тeпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeнeг и oтнoшeний, эти дeвyшки пpocто любят сeкc и дaют вceгда, пoпрoбyй бecплaтнo -------- https://fia.st/W309j5E
Ответить
Hektor 84
1616495486
На деньги Вэб прям все готовы Оличу помогать!
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zigbert
1616499954
Спрашивается :"а зачем надо было уходить из ЦСКА?"
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