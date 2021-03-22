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    Тошич: «В ЦСКА я готов вернуться в любом качестве»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил о готовности вернуться в московский клуб.

    «Я сейчас ищу клуб в Китае. Осталась пара дней, если сейчас не получится, то буду до лета свободным агентом и ждать новых предложений. Мне 34 года, почему бы еще не поиграть? Здоровье и желание у меня есть для этого. Поэтому, надеюсь, что поиграю.

    Представляю ли я себя в другом клубе в России? Я семь лет играл в ЦСКА и вообще не думаю об этом. Пока у меня не было предложений из России, и я верю, что и сейчас не будет.

    В ЦСКА я готов вернуться в любом качестве. Этот клуб всегда в моем сердце. Посмотрим, когда я закончу с футболом. Верю, что у меня будет возможность поработать в любимом клубе», – сказал серб.

    • Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
    • С командой он выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионства.
    • Хавбек накануне стал свободным агентом в связи с ликвидацией китайского клуба «Тайчжоу Юаньда».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5903

      житель СПб 33 минуты назад

      Да как же всех их потянуло в сторону ЦСКА! Как мухи на мед! Мне 45, но я готов еще поиграть... А так - ищу клуб в Китае... Неужели Россия и ЦСКА - это такая притягательная халява?

      0
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      Рейтинг: +150

      хряк СМ 1 час назад

      Все хотят денег, много много денег

      0
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    • ...
      Рейтинг: +497

      ab15488 2 часа назад

      Давайте всех вернём, олич, красич, тошич, игнашевич и братья березуцкич

      1
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      Рейтинг: +1778

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Залетали над тёпленьким...

      2
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      Рейтинг: +1153

      PassCSKA 2 часа назад

      Шемберас, Карвальо когда подтянутся?

      2
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      Рейтинг: +12219

      KLIM777 2 часа назад

      Ему всего 33 оказывается. Может еще поиграть.

      Для Италии он вообще юниор)

      2
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      Рейтинг: +1038

      Dr.Metal 2 часа назад

      Ну в ЦСКА сейчас все готовы вернуться. Давайте Игнашевича вернем, Рахимича и Алдонина. Заиграем страх

      6
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      Рейтинг: +3335

      Черкизовский Кот > Dr.Metal 2 часа назад

      Евсикова и Кусова до кучи!

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