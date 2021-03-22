Тошич: «В ЦСКА я готов вернуться в любом качестве»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил о готовности вернуться в московский клуб.

«Я сейчас ищу клуб в Китае. Осталась пара дней, если сейчас не получится, то буду до лета свободным агентом и ждать новых предложений. Мне 34 года, почему бы еще не поиграть? Здоровье и желание у меня есть для этого. Поэтому, надеюсь, что поиграю.

Представляю ли я себя в другом клубе в России? Я семь лет играл в ЦСКА и вообще не думаю об этом. Пока у меня не было предложений из России, и я верю, что и сейчас не будет.

В ЦСКА я готов вернуться в любом качестве. Этот клуб всегда в моем сердце. Посмотрим, когда я закончу с футболом. Верю, что у меня будет возможность поработать в любимом клубе», – сказал серб.