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    Источник: China Huanqiu

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2936

      neim 3 минуты назад

      Интересно, всех бывших игроков ЦСКА вспомнили, или еще кого забыли, дабы пристроить на освобождающееся место ?

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      Рейтинг: +3120

      Из Твери Леха 13 минут назад

      Клуб открылся в 17-ом, закрылся в 21-ом из-за фин. проблем и все, никакого скулежа, галдежа и вымогательства из бюджетов. Молча уходят в забвение, у нас же мышиная возня с одним только Тамбовом, продолжают труп искусственно содержать, бабки с бюджета берут и все всех устраивает.

      0
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      Рейтинг: +11507

      Cules2013 14 минут назад

      Компартия там в Китае точно держит ситуацию под контролем? А того гляди Лига рухнет так, что сила команд упадёт до уровня чемпионата Таиланда. Уже 2 клуба расформировали, у многих дикие проблемы с деньгами. Поправки в ФФП ввели поздно и так криво, что стало только хуже.

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      Рейтинг: +3120

      Из Твери Леха > Cules2013 8 минут назад

      Да вряд ли их ком. партия так уж переживает за футбол. Загнется и хрен бы с ним.

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      Рейтинг: +16409

      vladimir-7 19 минут назад

      С Тошичем в ЦСКА вопрос давно закрыт, так что не надо пыжиться его пристроить.

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      Рейтинг: -216

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 28 минут назад

      Может в конюшню назад еврей позовет?

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      Рейтинг: +2532

      Masteralex 28 минут назад

      в ЦСКА вряд ли, года 3 назад сами отказались от его услуг, а он был ещё готов играть и играть, сейчас уже вряд ли

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      Рейтинг: +58

      9зверь9 1 час назад

      Был неплох!

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      Рейтинг: +633

      ZEVS71 2 часа назад

      В ЦСКА на усиление. Ему в конце апреля только 34. Годик поиграет еще

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