Интересно, всех бывших игроков ЦСКА вспомнили, или еще кого забыли, дабы пристроить на освобождающееся место ?
В Китае распался футбольный клуб «Тайчжоу Юаньда». Таким образом, свободным агентом стал бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.
Причиной закрытия клуба, выступавшего во второй по силе лиге, стали финансовые затруднения.
- Тошич играл в Тайчжоу с февраля 2020 года.
- С 2010 по 2017 год Тошич выступал за ЦСКА.
- Сообщалось, что в ЦСКА готовятся вернуться на разные должности Ивица Олич, Элвер Рахимич, Милош Красич.