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    Примера. «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», у Месси два гола и ассист

    В матче 28-го тура Примеры «Барселона» на выезде крупно победила «Реал Сосьедад» со счетом 6:1.

    Каталонцы разгромили соперника благодаря дублям Серджино Деста и Лионеля Месси, а также голам Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Аргентинец в рекордной для себя игре помимо двух забитых мячей сделал ассист.

    Набрав три очка, «Барса» вернулась на второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Атлетико» – четыре балла.

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Реал Сосьедад – Барселона – 1:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гризманн, 37; 0:2 – Дест, 43; 0:3 – Дест, 53; 0:4 – Месси, 56; 0:5 – Дембеле, 71; 1:5 – Барренечеа, 77; 1:6 – Месси, 89.

    Календарь Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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