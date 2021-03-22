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  • Примера. «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», у Месси два гола и ассист

Примера. «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», у Месси два гола и ассист

22 марта 2021, 00:53
5

В матче 28-го тура Примеры «Барселона» на выезде крупно победила «Реал Сосьедад» со счетом 6:1.

Каталонцы разгромили соперника благодаря дублям Серджино Деста и Лионеля Месси, а также голам Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. Аргентинец в рекордной для себя игре помимо двух забитых мячей сделал ассист.

Набрав три очка, «Барса» вернулась на второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Атлетико» – четыре балла.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 1:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Гризманн, 37; 0:2 – Дест, 43; 0:3 – Дест, 53; 0:4 – Месси, 56; 0:5 – Дембеле, 71; 1:5 – Барренечеа, 77; 1:6 – Месси, 89.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона
Комментарии (5)
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1616383601
Да кто такой этот ваш ассист, блин
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амани
1616392722
хоть 23 года. хоть 33 года. Месси есть Месси....... как болельщику футбола. считаю. мне повезло.....видел как играют ЯШИН. БЛОХИН. ДАСАЕВ. КИПИАНИ. ОГАНЕСЯН. БЕЛАНОВ. ЗАВАРОВ.ЮРЧИШИН. ШЕВЧЕНКО. МАРАДОНУ. РОНАЛДО. РОНАЛДУ. МЕССИ. .....В ЖИВУЮ......и еще многих.......
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portero
1616397292
Барсу с тремя очками, но хватит ли стабильности...
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zigbert
1616493250
Это уже похоже на настоящую Барселону.
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Cules2013
1616502405
Барса провела отличный матч, но стоит признать, что: а) в защите мы были неубедительны; б) защита Сосьедада, на удивление, решето-решетом; в) у Кумана, Альбы и Гризманна в этот день был ДР. Выложились по полной. Но нельзя отрицать, что команда прогрессирует, Куман справляется с работой и команда всерьёз претендует на золотой дубль.
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