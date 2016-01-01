The Times: Вейналдум подписал предварительное соглашение с «Барселоной»

«Барселона» готовит летнее подписание полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума. Предварительное соглашение уже подписано.

Нидерландец пополнит каталонцев на правах свободного агента, так как его контракт с «Ливерпулем» истекает.