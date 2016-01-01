The Times: Вейналдум подписал предварительное соглашение с «Барселоной»

не ну на скамейку конечно да
но для Барселоны этот игрок и на скамью слабоват
«Барселона» готовит летнее подписание полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума. Предварительное соглашение уже подписано.
Нидерландец пополнит каталонцев на правах свободного агента, так как его контракт с «Ливерпулем» истекает.
- Вейналдум играет в Ливерпуле с 2016 года.
- В текущем розыгрыше АПЛ он провел 29 матчей, забил 2 гола.
- «Барселону» тренирует Рональд Куман, знакомый с Вейналдумом по сборной Нидерландов.