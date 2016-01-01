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    The Times: Вейналдум подписал предварительное соглашение с «Барселоной»

    «Барселона» готовит летнее подписание полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума. Предварительное соглашение уже подписано.

    Нидерландец пополнит каталонцев на правах свободного агента, так как его контракт с «Ливерпулем» истекает.

    • Вейналдум играет в Ливерпуле с 2016 года.
    • В текущем розыгрыше АПЛ он провел 29 матчей, забил 2 гола.
    • «Барселону» тренирует Рональд Куман, знакомый с Вейналдумом по сборной Нидерландов.

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    Источник: The Sunday Times

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2343

      FENIX-SL 40 минут назад

      не ну на скамейку конечно да
      но для Барселоны этот игрок и на скамью слабоват

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