Агент Ломовицкого Мижигурскис: «У Александра большие аппетиты? Не-не. Он даже забывает, какая у него зарплата»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Арсенала» Александра Ломовицкого, ответил на вопрос о запросах игрока. Они умеренные.

– Про Ломовицкого всегда говорили: появился талант, но слишком большие финансовые аппетиты.

– Не-не-не. Он даже забывает, какая у него зарплата, у меня спрашивает. Недавно звонит мне: «А какая у меня зарплата?». Он несильно зависим от денег, поэтому иногда забывает.

Что касается переговоров со «Спартаком», то он мне четко поставил задачу: хочет играть за москвичей и точка. Он патриот.