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  • Агент Ломовицкого Мижигурскис: «У Александра большие аппетиты? Не-не. Он даже забывает, какая у него зарплата»

Агент Ломовицкого Мижигурскис: «У Александра большие аппетиты? Не-не. Он даже забывает, какая у него зарплата»

21 марта 2021, 12:26
6

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Арсенала» Александра Ломовицкого, ответил на вопрос о запросах игрока. Они умеренные.

– Про Ломовицкого всегда говорили: появился талант, но слишком большие финансовые аппетиты.

– Не-не-не. Он даже забывает, какая у него зарплата, у меня спрашивает. Недавно звонит мне: «А какая у меня зарплата?». Он несильно зависим от денег, поэтому иногда забывает.

Что касается переговоров со «Спартаком», то он мне четко поставил задачу: хочет играть за москвичей и точка. Он патриот.

  • Ломовицкий летом должен вернуться в «Спартак».
  • Игрок в сезоне РПЛ провел 22 матча, забил 4 гола.
  • Футболист будет участвовать в групповом этапе молодежного Евро-2021.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Ломовицкий Александр
Комментарии (6)
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ALEX ML
1616320603
Может математику плохо учил?
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Rabinovi_ch
1616321407
Может зарабатывает слишком дох**я, что забывает какая ЗП??
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derrik2000
1616322914
"Он даже забывает, какая у него зарплата, у меня спрашивает." Прямо как обнулённый, когда в одном из интервью отвечал на вопрос о зарплате. ))))))))))))))))))) Значит, как минимум, Ломовицкий в госдурке скоро будет.
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DeStar
1616325500
может он просто в доллары перевести не может ,просить умножить на 75 или какой там курс)
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slavа0508
1616328627
Жаль 80% населения не могут об этом забыть,,,
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Hektor 84
1616344987
Агент ипанько или прикидывается? Как он не знает какая у него зарплата? Карточка на которую приходит бабло наверно у агента лежит.
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