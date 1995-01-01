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    Агент Ломовицкого Мижигурскис: «У Александра большие аппетиты? Не-не. Он даже забывает, какая у него зарплата»

    Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Арсенала» Александра Ломовицкого, ответил на вопрос о запросах игрока. Они умеренные.

    – Про Ломовицкого всегда говорили: появился талант, но слишком большие финансовые аппетиты.

    – Не-не-не. Он даже забывает, какая у него зарплата, у меня спрашивает. Недавно звонит мне: «А какая у меня зарплата?». Он несильно зависим от денег, поэтому иногда забывает.

    Что касается переговоров со «Спартаком», то он мне четко поставил задачу: хочет играть за москвичей и точка. Он патриот.

    • Ломовицкий летом должен вернуться в «Спартак».
    • Игрок в сезоне РПЛ провел 22 матча, забил 4 гола.
    • Футболист будет участвовать в групповом этапе молодежного Евро-2021.

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2054

      ALEX ML 5 минут назад

      Может математику плохо учил?

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