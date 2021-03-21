Агент Ломовицкого Мижигурскис: «У Александра большие аппетиты? Не-не. Он даже забывает, какая у него зарплата»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Арсенала» Александра Ломовицкого, ответил на вопрос о запросах игрока. Они умеренные.
– Про Ломовицкого всегда говорили: появился талант, но слишком большие финансовые аппетиты.
– Не-не-не. Он даже забывает, какая у него зарплата, у меня спрашивает. Недавно звонит мне: «А какая у меня зарплата?». Он несильно зависим от денег, поэтому иногда забывает.
Что касается переговоров со «Спартаком», то он мне четко поставил задачу: хочет играть за москвичей и точка. Он патриот.
- Ломовицкий летом должен вернуться в «Спартак».
- Игрок в сезоне РПЛ провел 22 матча, забил 4 гола.
- Футболист будет участвовать в групповом этапе молодежного Евро-2021.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»