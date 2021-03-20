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    La Gazzetta dello Sport: Влашич – трансферная цель «Милана»

    «Милан» хочет усилить состав в преддверии возвращения в Лигу чемпионов, пишет La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, в список интересов клуба входят полузащитник ЦСКА Никола Влашич и нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.

    За 23-летнего хорвата «Милан» готов заплатить 30 миллионов евро, а за 21-летнего серба – 40 миллионов.

    • В текущем сезоне Влашич забил 11 мячей и сделал шесть ассистов в 27 играх.
    • Влахович в нынешней кампании отличился 12 голами и одной результативной передачей в 29 матчах.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1696

      LOKOfanatik19 12 минут назад

      Если отдадут за 40 лямов Влашича, это будет супер. Только Бабаев опять Гаичев за 15 наберет и все в пустую.

      0
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      Рейтинг: +21308

      Боцман59rus 31 минуту назад

      Для Милана это не усиление, если купят, сразу аренда сезон два, потенциал у него огромный

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