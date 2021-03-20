La Gazzetta dello Sport: Влашич – трансферная цель «Милана»

«Милан» хочет усилить состав в преддверии возвращения в Лигу чемпионов, пишет La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в список интересов клуба входят полузащитник ЦСКА Никола Влашич и нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.
За 23-летнего хорвата «Милан» готов заплатить 30 миллионов евро, а за 21-летнего серба – 40 миллионов.
- В текущем сезоне Влашич забил 11 мячей и сделал шесть ассистов в 27 играх.
- Влахович в нынешней кампании отличился 12 голами и одной результативной передачей в 29 матчах.
Источник: La Gazzetta dello Sport