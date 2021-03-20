Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

La Gazzetta dello Sport: Влашич – трансферная цель «Милана»

20 марта 2021, 11:37
9

«Милан» хочет усилить состав в преддверии возвращения в Лигу чемпионов, пишет La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в список интересов клуба входят полузащитник ЦСКА Никола Влашич и нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.

За 23-летнего хорвата «Милан» готов заплатить 30 миллионов евро, а за 21-летнего серба – 40 миллионов.

  • В текущем сезоне Влашич забил 11 мячей и сделал шесть ассистов в 27 играх.
  • Влахович в нынешней кампании отличился 12 голами и одной результативной передачей в 29 матчах.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Милан Фиорентина ЦСКА Влашич Никола Влахович Душан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1616231481
Для Милана это не усиление, если купят, сразу аренда сезон два, потенциал у него огромный
Ответить
LOKOfanatik19
1616232626
Если отдадут за 40 лямов Влашича, это будет супер. Только Бабаев опять Гаичев за 15 наберет и все в пустую.
Ответить
vladimir-7
1616245753
Меньше 40 млн. евро даже говорить в ЦСКА не будут, а вот 45-50 млн. евро, продадут, это вам не Кокорин в Фиорентине, игры которого никто не видел, а Влашича могли и можете смотреть в сборной Хорватии
Ответить
Nerlinger
1616246855
Крен Вам !!! Вон ************************ забирайте, одной связкой, даже перевяжем дабы дорогой не рассыпались. Гинер бери Бердыева и покупай игроков соответствующим амбициям клуба!!! Супер экономический развитель деньми раз снабжать взялся.... Бери действительно стоящих юниоров !!!! А не ........
Ответить
Cules2013
1616252435
А нафиг Влашичу Милан? Ему в АПЛ бы, наверное. Да и клуб амбициознее.
Ответить
Главные новости
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
ВидеоЗаболотному порвали трусы в дебютном матче Медиалиги
15:45
2
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
4
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
1
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
12
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
4
Все новости
Все новости
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
Вчера, 19:18
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+