La Gazzetta dello Sport: Влашич – трансферная цель «Милана»

«Милан» хочет усилить состав в преддверии возвращения в Лигу чемпионов, пишет La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в список интересов клуба входят полузащитник ЦСКА Никола Влашич и нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.

За 23-летнего хорвата «Милан» готов заплатить 30 миллионов евро, а за 21-летнего серба – 40 миллионов.