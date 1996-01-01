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    Новосельцев, Нобоа и Заболотный выйдут в составе «Сочи» на матч с «Тамбовом»

    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Тамбова» на матч 23-го тура РПЛ.

    «Сочи»: Николай Заболотный, Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Заика, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Антон Заболотный, Жоаозиньо.

    «Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Шахов, Бавин, Карп, Алиев, Карапузов, Герман, Климов.

    • Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
    • По итогам 22 туров «Сочи» занимает шестое место в таблице РПЛ, «Тамбов» – 16-е.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45957

      portero 1 час назад

      Сочи дежурные три очка, если конечно совсем на расслабоне не выйдут на поле...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10163

      paracetamol 2 часа назад

      Сочи, вперед! Состав боевой.

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