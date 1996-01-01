Новосельцев, Нобоа и Заболотный выйдут в составе «Сочи» на матч с «Тамбовом»

Сочи дежурные три очка, если конечно совсем на расслабоне не выйдут на поле...
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Тамбова» на матч 23-го тура РПЛ.
«Сочи»: Николай Заболотный, Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Заика, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Антон Заболотный, Жоаозиньо.
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Шахов, Бавин, Карп, Алиев, Карапузов, Герман, Климов.
- Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- По итогам 22 туров «Сочи» занимает шестое место в таблице РПЛ, «Тамбов» – 16-е.