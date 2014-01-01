Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Порту и так слишком далеко забрались, а Дортмунд вряд ли соперник МС.
В других парах должно быть весело)
Стал известен календарь игр четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
6 апреля
«Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
7 апреля
«Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия)
«Бавария» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)
13 апреля
«Челси» (Англия) – «Порту» (Португалия)
«ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)
14 апреля
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Испания)