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    Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

    Стал известен календарь игр четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

    6 апреля

    «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

    «Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

    7 апреля

    «Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия)

    «Бавария» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)

    13 апреля

    «Челси» (Англия) – «Порту» (Португалия)

    «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)

    14 апреля

    «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Манчестер Сити» (Англия)

    «Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Испания)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1805

      ySS 51 минуту назад

      Порту и так слишком далеко забрались, а Дортмунд вряд ли соперник МС.
      В других парах должно быть весело)

      0
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      Рейтинг: +45957

      portero 2 часа назад

      Буду смотреть, может любая команда пройти дальше...

      0
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