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  • Уткин: «Если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов, сделка по Промесу окупит себя»

Уткин: «Если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов, сделка по Промесу окупит себя»

19 марта 2021, 10:28
14

Видеоблогер Василий Уткин высказался об игре полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после возвращения в московский клуб.

«Можно считать, что решение с Промесом было правильное. Он играет честно, ясно, что с мотивацией проблем нет. Это сомнение снято.

С другой стороны, именно «Спартак» подарил пример Шюррле. Но что уж теперь, всякий раз вспоминать просто потому, что пример яркий и память хорошая?

А других сомнений у меня особенно и не было. Потому что я не считаю, что Промес – непременно игра вдолгую. Если да, то прекрасно, если нет и это мимолетно – то есть наименее приятный случай из возможных – то весь вопрос в том, пробьется ли «Спартак» в ЛЧ.

Если да, то сделка уже себя окупила. И остальное уже бонус.

Конечно, дело далеко еще не сделано. Но ситуация уже перевернута, вклад Промеса в этот переворот весом. Молодец, Антон. Хорошо, что приехал», – написал Уткин в телеграм-канале.

  • У Промеса три голевых действия (2+1) в четырех играх после возвращения в «Спартак».
  • Москвичи вернули голландца за 8,5 миллиона евро.
  • Промес уже выступал за команду с 2014 по 2018 год.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Уткин Василий
Комментарии (14)
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slavа0508
1616139442
Антоха вернулся и вернулся по настоящему уже сейчас об этом можно сказать,
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ab15488
1616139736
Сперва промесу надо уладить дело с обвинением.
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NewLife
1616145977
Положительный настрой Промеса передается команде.
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talgatnurzhanov2006
1616150843
Хорошо, что приехал.
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Вальдемар IV
1616180446
особенно в рейтинге уефа, или жирный шютит опять
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