Уткин: «Если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов, сделка по Промесу окупит себя»

Видеоблогер Василий Уткин высказался об игре полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после возвращения в московский клуб.

«Можно считать, что решение с Промесом было правильное. Он играет честно, ясно, что с мотивацией проблем нет. Это сомнение снято.

С другой стороны, именно «Спартак» подарил пример Шюррле. Но что уж теперь, всякий раз вспоминать просто потому, что пример яркий и память хорошая?

А других сомнений у меня особенно и не было. Потому что я не считаю, что Промес – непременно игра вдолгую. Если да, то прекрасно, если нет и это мимолетно – то есть наименее приятный случай из возможных – то весь вопрос в том, пробьется ли «Спартак» в ЛЧ.

Если да, то сделка уже себя окупила. И остальное уже бонус.

Конечно, дело далеко еще не сделано. Но ситуация уже перевернута, вклад Промеса в этот переворот весом. Молодец, Антон. Хорошо, что приехал», – написал Уткин в телеграм-канале.