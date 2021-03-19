Уткин: «Если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов, сделка по Промесу окупит себя»

Видеоблогер Василий Уткин высказался об игре полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после возвращения в московский клуб.
«Можно считать, что решение с Промесом было правильное. Он играет честно, ясно, что с мотивацией проблем нет. Это сомнение снято.
С другой стороны, именно «Спартак» подарил пример Шюррле. Но что уж теперь, всякий раз вспоминать просто потому, что пример яркий и память хорошая?
А других сомнений у меня особенно и не было. Потому что я не считаю, что Промес – непременно игра вдолгую. Если да, то прекрасно, если нет и это мимолетно – то есть наименее приятный случай из возможных – то весь вопрос в том, пробьется ли «Спартак» в ЛЧ.
Если да, то сделка уже себя окупила. И остальное уже бонус.
Конечно, дело далеко еще не сделано. Но ситуация уже перевернута, вклад Промеса в этот переворот весом. Молодец, Антон. Хорошо, что приехал», – написал Уткин в телеграм-канале.
- У Промеса три голевых действия (2+1) в четырех играх после возвращения в «Спартак».
- Москвичи вернули голландца за 8,5 миллиона евро.
- Промес уже выступал за команду с 2014 по 2018 год.