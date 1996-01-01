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    Уткин: «Если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов, сделка по Промесу окупит себя»

    Видеоблогер Василий Уткин высказался об игре полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после возвращения в московский клуб.

    «Можно считать, что решение с Промесом было правильное. Он играет честно, ясно, что с мотивацией проблем нет. Это сомнение снято.

    С другой стороны, именно «Спартак» подарил пример Шюррле. Но что уж теперь, всякий раз вспоминать просто потому, что пример яркий и память хорошая?

    А других сомнений у меня особенно и не было. Потому что я не считаю, что Промес – непременно игра вдолгую. Если да, то прекрасно, если нет и это мимолетно – то есть наименее приятный случай из возможных – то весь вопрос в том, пробьется ли «Спартак» в ЛЧ.

    Если да, то сделка уже себя окупила. И остальное уже бонус.

    Конечно, дело далеко еще не сделано. Но ситуация уже перевернута, вклад Промеса в этот переворот весом. Молодец, Антон. Хорошо, что приехал», – написал Уткин в телеграм-канале.

    • У Промеса три голевых действия (2+1) в четырех играх после возвращения в «Спартак».
    • Москвичи вернули голландца за 8,5 миллиона евро.
    • Промес уже выступал за команду с 2014 по 2018 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +481

      ab15488 10 минут назад

      Сперва промесу надо уладить дело с обвинением.

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      ...
      Рейтинг: +2502

      lordmrv > ab15488 1 минуту назад

      А почему с маленькой буквы и причем тут обвинение?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17719

      slavutiq70 15 минут назад

      Антоха вернулся и вернулся по настоящему уже сейчас об этом можно сказать,

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