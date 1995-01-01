У Промеса три голевых действия в четырех играх после возвращения в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил «Уралу» в матче 23-го тура РПЛ.

29-летний футболист после возвращения в московский клуб принял участие в четырех играх. В них он отличился тремя результативными действиями – двумя голами и одним ассистом.