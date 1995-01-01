Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    У Промеса три голевых действия в четырех играх после возвращения в «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил «Уралу» в матче 23-го тура РПЛ.

    29-летний футболист после возвращения в московский клуб принял участие в четырех играх. В них он отличился тремя результативными действиями – двумя голами и одним ассистом.

    • «Спартак» вернул голландца за 8,5 миллиона евро.
    • Промес уже выступал за команду с 2014 по 2018 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8945

      Hektor 84 25 секунд назад

      А что же главный глор Деррик молчит? Не высказывается больше о потухших глазах Промеса, о том как он уже не тот и потерял мотивацию!!! Кстати этот Деррик со своими высказываниями о Промесе пишет слово в слово как и гнилой Червиченко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5225

      playsh 10 минут назад

      Антошка настоящий профессионал,а Спартак его команда.Пазлы сложились,возвращение "блудного сына" состоялось,теперь вперёд на всех парусах.Удачи Промке и всем нам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11483

      Persona_non_Grata 22 минуты назад

      С возвращением , Антоха . В полном порядке - один из лучших на поле , так держать !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      aubergine 22 минуты назад

      Ну Антоха ваще красавчик однозначно. Рубится, старается. Очень радует своей игрой!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4030

      maygli 23 минуты назад

      Спартачей с победой!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      lotsman 33 минуты назад

      Я прав был, что Спартак поймал ветер!)) Третья подряд красивая игра.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -263

      Спартач80 > lotsman 26 минут назад

      Неожиданно...адекватный болельщик Зенита?....Такое бывает?...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      lotsman > Спартач80 19 минут назад

      А что тут такого? Я люблю футбол, хороший футбол. Просто я редко бываю на сайте.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2713

      aaaaahhhh 58 минут назад

      ..и это только начало!:))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4030

      maygli 1 час назад

      Ларсон!!!!! Красавец гол со штрафного.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4030

      maygli 1 час назад

      Вперёд Спартак!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4030

      maygli 1 час назад

      Очень вязкая игра с самого начала.
      Ларсон, Промес умнички! Соболев на тоненького, аж ёкнуло.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83721
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru