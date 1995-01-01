У Промеса три голевых действия в четырех играх после возвращения в «Спартак»

А что же главный глор Деррик молчит? Не высказывается больше о потухших глазах Промеса, о том как он уже не тот и потерял мотивацию!!! Кстати этот Деррик со своими высказываниями о Промесе пишет слово в слово как и гнилой Червиченко.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил «Уралу» в матче 23-го тура РПЛ.
29-летний футболист после возвращения в московский клуб принял участие в четырех играх. В них он отличился тремя результативными действиями – двумя голами и одним ассистом.
- «Спартак» вернул голландца за 8,5 миллиона евро.
- Промес уже выступал за команду с 2014 по 2018 год.