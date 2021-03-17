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    Вендел посвятил бабушке дубль в ворота ЦСКА

    Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопросы о матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА.

    • Петербуржцы выиграли в гостях со счетом 3:2.
    • 23-летний бразилец забил два из трех мячей своей команды.
    • Для Вендела это дебютные голы в составе «Зенита».

    – Вендел, поздравляем с победой! Поделитесь эмоциями от этого яркого матча.

    – Спасибо! Я очень давно хотел забить, чтобы принести победу команде. Сегодня все произошло именно так!

    – Вы получили награду лучшему игроку матча. Насколько она важна для вас?

    – Благодарю моих партнеров – если бы не они, этого приза у меня бы не было. Голевой момент был удачным, удар вышел отличным, но повторюсь – это заслуга всей команды.

    – Можно ли сказать, что «Зенит» окончательно выбил ЦСКА из чемпионской гонки?

    – Нет, впереди много игр, поэтому, конечно же, ничего еще не решено. Так что нам нужно работать и продолжать.

    – Часто игроки посвящают первые забитые мячи кому-то. Кому посвятили бы дебютные голевые удары вы?

    – Эти голы – для моей бабушки, которой уже нет в живых. Каждый свой мяч я посвящаю ей. Надеюсь, она довольна моей сегодняшней игрой.

    – Что нужно сделать «Зениту», чтобы не упустить преимущество?

    – Мы должны продолжать играть так же, как и сегодня, гнуть свою линию, работать и в каждом матче брать три очка.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20460

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А что он посвятит дедушке Миллеру?)

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