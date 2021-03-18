Вендел посвятил бабушке дубль в ворота ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопросы о матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА.

Петербуржцы выиграли в гостях со счетом 3:2.

23-летний бразилец забил два из трех мячей своей команды.

Для Вендела это дебютные голы в составе «Зенита».

– Вендел, поздравляем с победой! Поделитесь эмоциями от этого яркого матча.

– Спасибо! Я очень давно хотел забить, чтобы принести победу команде. Сегодня все произошло именно так!

– Вы получили награду лучшему игроку матча. Насколько она важна для вас?

– Благодарю моих партнеров – если бы не они, этого приза у меня бы не было. Голевой момент был удачным, удар вышел отличным, но повторюсь – это заслуга всей команды.

– Можно ли сказать, что «Зенит» окончательно выбил ЦСКА из чемпионской гонки?

– Нет, впереди много игр, поэтому, конечно же, ничего еще не решено. Так что нам нужно работать и продолжать.

– Часто игроки посвящают первые забитые мячи кому-то. Кому посвятили бы дебютные голевые удары вы?

– Эти голы – для моей бабушки, которой уже нет в живых. Каждый свой мяч я посвящаю ей. Надеюсь, она довольна моей сегодняшней игрой.

– Что нужно сделать «Зениту», чтобы не упустить преимущество?

– Мы должны продолжать играть так же, как и сегодня, гнуть свою линию, работать и в каждом матче брать три очка.