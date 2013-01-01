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    «СЭ»: ЦСКА может уволить Гончаренко из-за поражения от «Зенита»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени может быть отправлен в отставку.

    По информации «СЭ», ЦСКА рассмотрит вопрос об увольнении тренера после поражения от «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ (2:3).

    Сообщается, что сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается. Временно исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА может стать Василий Березуцкий.

    • ЦСКА проиграл в трех матчах из четырех в 2021 году.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии40
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      Рейтинг: +9289

      BRO_football 32 секунды назад

      Вряд ли Ганчаренко посреди чемпионата уволят. Боссы ЦСКА дождутся окончания РПЛ, посмотрят на итоговые результаты команды и будут принимать решения об увольнении. Но каждое поражение Ганчаренко всё ближе приближает его к увольнению летом.

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      Рейтинг: +2047

      ALEX ML 4 минуты назад

      Была бы замена, давно бы выгнали ссаными тряпками

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      Рейтинг: +6571

      Alekxei Z. 7 минут назад

      Не правильный акцент. 4 игры , 3 проиграли , почему НЕТ

      0
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      Рейтинг: +19521

      bset 8 минут назад

      Не, ну до конца сезона уж пусть тогда доработает. А там уже новый тренер готовить команду будет. Либо надо было убирать его в декабре, а главным назначать Овчинникова.

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      Рейтинг: +3923

      maygli 13 минут назад

      Вот Гончаренко оправдывается, сказал бы просто, что Зенит сейчас сильней.

      0
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      Рейтинг: +7012

      KPCCSPB 22 минуты назад

      Пусть и Семака заберёт с собой, оба нули.

      3
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      Рейтинг: +3923

      maygli > KPCCSPB 16 минут назад

      :-))))

      1
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      Рейтинг: +925

      Ловкий Бубен > KPCCSPB 14 минут назад

      Только хотел сказать чем он хуже Семака ? Опередил...

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      Рейтинг: +7012

      KPCCSPB > Ловкий Бубен 10 минут назад

      ЦСКА и Зенит, и возможно Спартак, играют без тренеров, сами по себе, за счёт мастерства игроков. Три тела, которые просто занимают чужое место.

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      Рейтинг: +4597

      Cleaner 24 минуты назад

      А что, были какие то сдерживающие факторы??? Надо было гнать его года два назад. А после бегства в Беларусь просто разорвать контракт за нарушение.

      1
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      Рейтинг: +3923

      maygli > Cleaner 15 минут назад

      Да, не понятные были телодвижения и Гончаренко и руководства.

      0
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      Рейтинг: +3923

      maygli 28 минут назад

      Если защита слабая , играть нужно только на контратаках, а не первым номером, или будете иметь то, что имеете.

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      Рейтинг: +2739

      Snek 29 минут назад

      Может и правда ВМГ уже всё? Вон Черевченко как с Химками разошёлся, в своё время Слуцкого по такому же критерию взяли и не прогадали, почему не попробовать?
      Явно что-то менять, теперь уже и трансферы есть, почему последние годы у нас всё что-то не так...?

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      Рейтинг: +3923

      maygli 33 минуты назад

      А чего его увольнять, там защитники слабые. Никакие. 5-6 не перекрывали 2-3 игроков Зенита.

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