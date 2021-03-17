«СЭ»: ЦСКА может уволить Гончаренко из-за поражения от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени может быть отправлен в отставку.

По информации «СЭ», ЦСКА рассмотрит вопрос об увольнении тренера после поражения от «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ (2:3).

Сообщается, что сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается. Временно исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА может стать Василий Березуцкий.