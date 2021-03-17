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  • «СЭ»: ЦСКА может уволить Гончаренко из-за поражения от «Зенита»

«СЭ»: ЦСКА может уволить Гончаренко из-за поражения от «Зенита»

17 марта 2021, 21:52
41

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени может быть отправлен в отставку.

По информации «СЭ», ЦСКА рассмотрит вопрос об увольнении тренера после поражения от «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ (2:3).

Сообщается, что сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается. Временно исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА может стать Василий Березуцкий.

  • ЦСКА проиграл в трех матчах из четырех в 2021 году.
  • Московский клуб отстает от «Зенита» на восемь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Березуцкий Василий Гончаренко Виктор
Комментарии (41)
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Боцман59rus
1616007490
А по моей информации СЭ это помойка, по теории вероятности сосущая новости из пальца
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CSKA57
1616007677
Его не увольнять, а гнать надо уже! Где самолюбие у руководства команды?
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Кузьмич на трибуне
1616007705
Можно подумать , что у ЦСКА был шанс победить Зенит. Вы для начала сравните составы. Зенита и ЦСКА. С таким составом как у армейцев место в пятёрке-за счастье, тут не тренера, а пол состава менять нужно.
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Снег
1616007728
Бульбаши, аки хохлы, - все хитрожопые за Россией - будут сидеть и ждать, до последнего рубля получать. Давно понятно - не твой уровень, не твой клуб - УХОДИ УЖЕ!!!
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Вомбат
1616008577
Почему никто не пишет про чистейщий четвертый гол, который судьи украли у Зенита? Мяч полностью пересек черту, на повторах это прекрасно видно.
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житель СПб
1616009012
Честно говоря, сегодня ЦСКА играл не так уж плохо. Они не виноваты в силе другой команды, и в неожиданном удалении. Так что именно сегодняшний матч - не основание для отставки! (Неожиданный для меня коммент - так как я всегда Гончаренко ругал.). Но в целом, последовательно считаю, что Гончаренко команде не соответствует.
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maygli
1616010847
Вот Гончаренко оправдывается, сказал бы просто, что Зенит сейчас сильней.
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ALEX ML
1616011394
Была бы замена, давно бы выгнали ссаными тряпками
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BRO_football
1616011641
Вряд ли Ганчаренко посреди чемпионата уволят. Боссы ЦСКА дождутся окончания РПЛ, посмотрят на итоговые результаты команды и будут принимать решения об увольнении. Но каждое поражение Ганчаренко всё ближе приближает его к увольнению летом.
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Niko
1616038330
По мне так надо было его ещё до нового года гнать. Попробовать Овчинникова на этот кусочек сезона, и смотреть нужен ли новый с лета. Михалыч три года делает одно и тоже и ждёт иного результата. По мне это диагноз. Мужик он конечно хороший, но это не профессия. Одно обидно что из-за него овчину и онопку убрали.
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