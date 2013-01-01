«СЭ»: ЦСКА может уволить Гончаренко из-за поражения от «Зенита»

Вряд ли Ганчаренко посреди чемпионата уволят. Боссы ЦСКА дождутся окончания РПЛ, посмотрят на итоговые результаты команды и будут принимать решения об увольнении. Но каждое поражение Ганчаренко всё ближе приближает его к увольнению летом.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени может быть отправлен в отставку.
По информации «СЭ», ЦСКА рассмотрит вопрос об увольнении тренера после поражения от «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ (2:3).
Сообщается, что сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается. Временно исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА может стать Василий Березуцкий.
- ЦСКА проиграл в трех матчах из четырех в 2021 году.
- Московский клуб отстает от «Зенита» на восемь очков.