Лэмпард в четвертый раз стал отцом. У него впервые родился сын

У бывшего главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда родился сын.

«Познакомьтесь с нашим новым пополнением – Фредерик (Фредди) Джордж Лэмпард. Мы полны любви», – написал Лэмпард в инстаграме.

42-летний англичанин стал отцом в четвертый раз. У Лэмпарда есть дочь от нынешней супруги Кристин, а также две дочери от первого брака.

Лэмпарда уволили из «Челси» в январе 2021 года.

Сейчас он находится без работы.