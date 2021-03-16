Лэмпард в четвертый раз стал отцом. У него впервые родился сын

У бывшего главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда родился сын.
«Познакомьтесь с нашим новым пополнением – Фредерик (Фредди) Джордж Лэмпард. Мы полны любви», – написал Лэмпард в инстаграме.
42-летний англичанин стал отцом в четвертый раз. У Лэмпарда есть дочь от нынешней супруги Кристин, а также две дочери от первого брака.
- Лэмпарда уволили из «Челси» в январе 2021 года.
- Сейчас он находится без работы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Фрэнка Лэмпарда