Николич: «Эйфории нет. «Локомотив» только в начале пути»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1).

«Ребята – молодцы. Снова набираем три очка. Было четыре официальных матча – все выиграли, забили много голов. Но сегодня была трудная игра. Думаю, она была интересная для болельщиков. Как и говорили перед матчем, «Сочи» – очень хорошая команда, против них играть нелегко. Был хороший темп, интересная игра, чуть-чуть нервная. Но, думаю, мы заслужили эти три очка. Поздравляю команду с победой. Двигаемся дальше.

Три голевых паса Жемалетдинова? Это хороший игрок. Ничего особенного не надо говорить, просто все по-другому после сборов. Но мы только в начале пути. Мы ничего не выиграли, ничего не сделали. Эйфории места нет. Просто молодцы, двигаемся дальше, следующая игра, шаг за шагом», – сказал Николич.