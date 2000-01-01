Тиль за весь сезон Бундеслиги провел на поле меньше тайма. «Спартак» покупал его за 16 миллионов

Полузащитник «Фрайбурга» Гус Тиль в текущем сезоне Бундеслиги суммарно провел 40 минут. Футболист ни разу не вышел в основе.

Всего нидерландец поучаствовал в четырех матчах. В 13 встречах Тиль оставался на скамейке запасных.

Тиль летом должен вернуться в «Спартак».

Россияне купили Тиля летом 2019 года за 16 миллионов евро.

«Фрайбург» в таблице идет на 8-м месте.

Промес: «Помогу Тилю лучше освоиться, когда он вернется из аренды»