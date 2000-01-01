Тиль за весь сезон Бундеслиги провел на поле меньше тайма. «Спартак» покупал его за 16 миллионов

Очень жаль. Ведь игрок в аренде и значит рано или поздно вернется. Вкупе с Рошей получается уже 2 архинеудачных трансфера за очень большие для Спартака деньги.
Полузащитник «Фрайбурга» Гус Тиль в текущем сезоне Бундеслиги суммарно провел 40 минут. Футболист ни разу не вышел в основе.
Всего нидерландец поучаствовал в четырех матчах. В 13 встречах Тиль оставался на скамейке запасных.
- Тиль летом должен вернуться в «Спартак».
- Россияне купили Тиля летом 2019 года за 16 миллионов евро.
- «Фрайбург» в таблице идет на 8-м месте.
Промес: «Помогу Тилю лучше освоиться, когда он вернется из аренды»