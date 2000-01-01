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    Тиль за весь сезон Бундеслиги провел на поле меньше тайма. «Спартак» покупал его за 16 миллионов

    Полузащитник «Фрайбурга» Гус Тиль в текущем сезоне Бундеслиги суммарно провел 40 минут. Футболист ни разу не вышел в основе.

    Всего нидерландец поучаствовал в четырех матчах. В 13 встречах Тиль оставался на скамейке запасных.

    • Тиль летом должен вернуться в «Спартак».
    • Россияне купили Тиля летом 2019 года за 16 миллионов евро.
    • «Фрайбург» в таблице идет на 8-м месте.

    Промес: «Помогу Тилю лучше освоиться, когда он вернется из аренды»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +27018

      oyabun 1 час назад

      Очень жаль. Ведь игрок в аренде и значит рано или поздно вернется. Вкупе с Рошей получается уже 2 архинеудачных трансфера за очень большие для Спартака деньги.

      1
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      Рейтинг: +2872

      m40 1 час назад

      Это доказывает, что тренерский штаб Спартака не из-за своей придури мариновал игрока на скамейке. Значит он объективно не тянет. Возникает другой вопрос: а кто за это будет отвечать? Ведь это сумасшедшие деньги, которые моэно потратить с пользой на действительно благие дела. Своим работникам просто так премии не накидывают. С 2021 года в Лукойле вообще сокращение рабочего дня на час и зарплаты на 12% сответственно (в основном для управленческого персонала). А тут так просто- 16 миллионов за Тиля? Да запросто. Роша- 12? Не жалко...Вопрос конечно риторический.

      2
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      Рейтинг: +6517

      Alekxei Z. 2 часа назад

      И такое бывает.
      Можно за 40 купить, а у него то понос, то золотуха.

      4
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