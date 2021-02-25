Промес: «Помогу Тилю лучше освоиться, когда он вернется из аренды»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что ему удастся помочь в адаптации Гусу Тилю, когда он вернется в команду из аренды во «Фрайбурге».
«В «Спартаке» есть Хендрикс и Ларссон, который тоже знает голландский. Приятно, что будет с кем поболтать на родном языке.
А когда из аренды вернется Гус Тиль, помогу ему лучше освоиться и расскажу, как велик «Спартак», – сказал Промес.
- Тиль ушел во «Фрайбург» в сентябре 2020 года.
- Его аренда рассчитана до ближайшего лета, в соглашении между клубами есть опция ее продления еще на сезон.
- «Спартак» в 2019 году купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
Источник: Официальный сайт «Спартака»