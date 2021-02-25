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  • Промес: «Помогу Тилю лучше освоиться, когда он вернется из аренды»

Промес: «Помогу Тилю лучше освоиться, когда он вернется из аренды»

25 февраля 2021, 23:47
5

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что ему удастся помочь в адаптации Гусу Тилю, когда он вернется в команду из аренды во «Фрайбурге».

«В «Спартаке» есть Хендрикс и Ларссон, который тоже знает голландский. Приятно, что будет с кем поболтать на родном языке.

А когда из аренды вернется Гус Тиль, помогу ему лучше освоиться и расскажу, как велик «Спартак», – сказал Промес.

  • Тиль ушел во «Фрайбург» в сентябре 2020 года.
  • Его аренда рассчитана до ближайшего лета, в соглашении между клубами есть опция ее продления еще на сезон.
  • «Спартак» в 2019 году купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Тил Гус
Комментарии (5)
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Plyash
1614288995
"Освоению и адаптации" учить будешь,ничего себе!!! А не замахнуться ли тебе,Антоха,на должность играющего тренера,чем чёрт не шутит,когда бог спит?
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Чехов на Садовой
1614307697
Помошничек, не зарекался бы, адаптоген... А как закроют? На свиданках помогать будешь или по скайпу? В голандосовских тюрьмах интернет разрешён.
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Niko
1614315447
Такой прям помощник)) энтузиазма хоть отбавляй. На днях рассказывал что русский))) теперь на родном языке будет общаться. Какой разносторонний парень
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portero
1614348935
Антоха раздухарился, ближайшие игры покажут в какой форме сам, хотя у нас настолько пешеходный чемпионат, что даже в плохой форме будет не так уж и плох...
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