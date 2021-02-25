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    Промес: «Помогу Тилю лучше освоиться, когда он вернется из аренды»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что ему удастся помочь в адаптации Гусу Тилю, когда он вернется в команду из аренды во «Фрайбурге».

    «В «Спартаке» есть Хендрикс и Ларссон, который тоже знает голландский. Приятно, что будет с кем поболтать на родном языке.

    А когда из аренды вернется Гус Тиль, помогу ему лучше освоиться и расскажу, как велик «Спартак», – сказал Промес.

    • Тиль ушел во «Фрайбург» в сентябре 2020 года.
    • Его аренда рассчитана до ближайшего лета, в соглашении между клубами есть опция ее продления еще на сезон.
    • «Спартак» в 2019 году купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    25.02.2021 23:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5107

      playsh 1 час назад

      "Освоению и адаптации" учить будешь,ничего себе!!! А не замахнуться ли тебе,Антоха,на должность играющего тренера,чем чёрт не шутит,когда бог спит?

      0
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      Рейтинг: +2716

      neim 1 час назад

      И снова птица - говорун. Как же это все знакомо. Только от уфимского болтуна избавились, а тут очередной на подходе. Ты еще Глушакову помоги из жопы выбраться и сам в нее не попади. Обидно за Спартак.

      1
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      Рейтинг: +6849

      Puddle 1 час назад

      голландская диаспора, истоки которой начались с Де Зеува! Гы-гы-гы!

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