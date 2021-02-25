Промес: «Помогу Тилю лучше освоиться, когда он вернется из аренды»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что ему удастся помочь в адаптации Гусу Тилю, когда он вернется в команду из аренды во «Фрайбурге».

«В «Спартаке» есть Хендрикс и Ларссон, который тоже знает голландский. Приятно, что будет с кем поболтать на родном языке.

А когда из аренды вернется Гус Тиль, помогу ему лучше освоиться и расскажу, как велик «Спартак», – сказал Промес.