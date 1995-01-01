«Шеффилд Юнайтед» возглавил тренер молодежной команды Хекингботтом

Как минимум до конца сезона возглавлять «Шеффилд Юнайтед» будет Пол Хекингботтом. До назначения в первую команду он тренировал футболистов молодежки (до 23 лет).

Хекингботтом сменил Криса Уайлдера, работавшего в клубе с 2016 года.