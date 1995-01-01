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    «Шеффилд Юнайтед» возглавил тренер молодежной команды Хекингботтом

    Как минимум до конца сезона возглавлять «Шеффилд Юнайтед» будет Пол Хекингботтом. До назначения в первую команду он тренировал футболистов молодежки (до 23 лет).

    Хекингботтом сменил Криса Уайлдера, работавшего в клубе с 2016 года.

    • За это время клуб поднялся из Лиги 1 в АПЛ.
    • «Шеффилд Юнайтед» сейчас занимает последнее место в АПЛ.
    • В 17:00 шеффилдцы начнут матч 28-го тура против «Лестера».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Шеффилд Юнайтед»

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