«Шеффилд Юнайтед» возглавил тренер молодежной команды Хекингботтом

Как минимум до конца сезона возглавлять «Шеффилд Юнайтед» будет Пол Хекингботтом. До назначения в первую команду он тренировал футболистов молодежки (до 23 лет).
Хекингботтом сменил Криса Уайлдера, работавшего в клубе с 2016 года.
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Как минимум до конца сезона возглавлять «Шеффилд Юнайтед» будет Пол Хекингботтом. До назначения в первую команду он тренировал футболистов молодежки (до 23 лет).
Хекингботтом сменил Криса Уайлдера, работавшего в клубе с 2016 года.