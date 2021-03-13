Ломовицкий: «Все понимают, кому передавал привет после гола в ворота ЦСКА»

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий ответил на вопрос о праздновании гола во время матча РПЛ против ЦСКА (2:1). Футболист показал ромбик. Видео доступно ниже.

«Мяч в ворота ЦСКА – особенная история? Конечно, видели, наверное, празднование. Кому передавал привет? Всем. Все всe понимают, думаю», – сказал Ломовицкий.

Ломовицкий должен вернуться в «Спартак» из аренды летом.

«Арсенал» победил в РПЛ впервые с октября.

«Арсенал» прервал 5-матчевую серию поражений в РПЛ и 7-матчевую серию без забитых голов.