Ломовицкий: «Все понимают, кому передавал привет после гола в ворота ЦСКА»

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий ответил на вопрос о праздновании гола во время матча РПЛ против ЦСКА (2:1). Футболист показал ромбик. Видео доступно ниже.
«Мяч в ворота ЦСКА – особенная история? Конечно, видели, наверное, празднование. Кому передавал привет? Всем. Все всe понимают, думаю», – сказал Ломовицкий.
- Ломовицкий должен вернуться в «Спартак» из аренды летом.
- «Арсенал» победил в РПЛ впервые с октября.
- «Арсенал» прервал 5-матчевую серию поражений в РПЛ и 7-матчевую серию без забитых голов.
Агенты Ломик и ПантелеевЕщe одна выполненная миссия https://t.co/or8qu4IQqU pic.twitter.com/Mya1U6i9FF— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 13, 2021