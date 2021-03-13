АПЛ. «Лидс» и «Челси» обошлись без голов

«Челси» не смог в гостях победить «Лидс», выходца из Чемпионшипа. Беспроигрышная серия лондонцев достигла десяти встреч.

«Лидс» проиграл только один из десяти последних домашних матчей против «Челси» в АПЛ.

В десяти матчах АПЛ при Томасе Тухеле «Челси» три раза закончил игру нулевой ничьей. В 57 матчах АПЛ при Фрэнке Лэмпарде у лондонцев было две нулевых ничьи.

Вратарь «Лидса» Илан Меслие сделал в матче восемь сейвов. В течение последних пяти сезонов ни один голкипер АПЛ не делал в сухих матчах против «Челси» спасений больше.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Лидс – Челси – 0:0

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ