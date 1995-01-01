Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    АПЛ. «Лидс» и «Челси» обошлись без голов

    «Челси» не смог в гостях победить «Лидс», выходца из Чемпионшипа. Беспроигрышная серия лондонцев достигла десяти встреч.

    «Лидс» проиграл только один из десяти последних домашних матчей против «Челси» в АПЛ.

    В десяти матчах АПЛ при Томасе Тухеле «Челси» три раза закончил игру нулевой ничьей. В 57 матчах АПЛ при Фрэнке Лэмпарде у лондонцев было две нулевых ничьи.

    Вратарь «Лидса» Илан Меслие сделал в матче восемь сейвов. В течение последних пяти сезонов ни один голкипер АПЛ не делал в сухих матчах против «Челси» спасений больше.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    Лидс – Челси – 0:0

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:28
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      САНЁК17 34 минуты назад

      Упёртый соперник попал для Челси,контур атаку отвечает тем же......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7658

      Вомбат 1 час назад

      Какую игру ставит в Челси Тухель мы увидим в следующем сезоне. В этом он всего лишь кризисный менеджер. И по-моему очень хороший. Командный дух в Челси он восстановил. Что еще может сделать тренер за 2 неполных месяца?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      кто там 1 час назад

      эх членси членси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      Play 1 час назад

      Кто-то ещё продолжает восхищаться игрой, которую ставит Тухель? Команда забивает в среднем по голу за игру, а если опустить пенальти и автоголы, то и того меньше. Тухлая игра от Тухеля, я бы так выразился.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83579
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru