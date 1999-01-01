«Манчестер Сити» интересуется Фелишем

Дорогой интерес. За стольник его не отдадут, запросят намного больше.
Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш стал трансферной целью «Манчестер Сити».
По информации Eurosport, английский клуб видит в 21-летнем футболисте замену для Серхио Агуэро.
Помимо португальца в список интересов «Сити» входят Эрлинг Холанд, Лионель Месси, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.
- Рыночная стоимость Фелиша – 100 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.
- В текущем сезоне форвард забил десять голов и сделал пять ассистов в 31 матче.