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    «Манчестер Сити» интересуется Фелишем

    Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш стал трансферной целью «Манчестер Сити».

    По информации Eurosport, английский клуб видит в 21-летнем футболисте замену для Серхио Агуэро.

    Помимо португальца в список интересов «Сити» входят Эрлинг Холанд, Лионель Месси, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

    • Рыночная стоимость Фелиша – 100 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.
    • В текущем сезоне форвард забил десять голов и сделал пять ассистов в 31 матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurosport

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20382

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Дорогой интерес. За стольник его не отдадут, запросят намного больше.

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