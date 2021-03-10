Bobsoccer: Акинфеев сможет сыграть с «Арсеналом». Он тренируется с командой

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отправится вместе с командой в Тулу на матч 22-го тура РПЛ с «Арсеналом».

По информации Bobsoccer, 34-летний голкипер со вчерашнего дня тренируется с командой. Ранее вратарь ЦСКА пропустил из-за болезни матчи с «Локомотивом» (0:2) и «Ахматом» (2:0).

25 февраля стало известно о возможном заражении голкипера коронавирусом.

Официальная версия клуба – у Акинфеева было небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

В этом сезоне он пропустил 25 голов в 26 матчах.

Акинфеев вернулся в расположение ЦСКА после болезни