Bobsoccer: Акинфеев сможет сыграть с «Арсеналом». Он тренируется с командой

Спрашивается, на кой х... нужно было выдергивать Помазуна из Урала на два матча? Чтобы оставшиеся 9 он лавку полировал?
С тем же успехом можно было и Торопа поставить на 2 игры. Результат вряд ли бы был другой
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отправится вместе с командой в Тулу на матч 22-го тура РПЛ с «Арсеналом».
По информации Bobsoccer, 34-летний голкипер со вчерашнего дня тренируется с командой. Ранее вратарь ЦСКА пропустил из-за болезни матчи с «Локомотивом» (0:2) и «Ахматом» (2:0).
- 25 февраля стало известно о возможном заражении голкипера коронавирусом.
- Официальная версия клуба – у Акинфеева было небольшое недомогание с признаками ОРВИ.
- В этом сезоне он пропустил 25 голов в 26 матчах.
Акинфеев вернулся в расположение ЦСКА после болезни