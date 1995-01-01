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    Bobsoccer: Акинфеев сможет сыграть с «Арсеналом». Он тренируется с командой

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отправится вместе с командой в Тулу на матч 22-го тура РПЛ с «Арсеналом».

    По информации Bobsoccer, 34-летний голкипер со вчерашнего дня тренируется с командой. Ранее вратарь ЦСКА пропустил из-за болезни матчи с «Локомотивом» (0:2) и «Ахматом» (2:0).

    • 25 февраля стало известно о возможном заражении голкипера коронавирусом.
    • Официальная версия клуба – у Акинфеева было небольшое недомогание с признаками ОРВИ.
    • В этом сезоне он пропустил 25 голов в 26 матчах.

    Акинфеев вернулся в расположение ЦСКА после болезни

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1871

      Чермындыр 1 час назад

      Спрашивается, на кой х... нужно было выдергивать Помазуна из Урала на два матча? Чтобы оставшиеся 9 он лавку полировал?
      С тем же успехом можно было и Торопа поставить на 2 игры. Результат вряд ли бы был другой

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