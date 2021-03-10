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  • Bobsoccer: Акинфеев сможет сыграть с «Арсеналом». Он тренируется с командой

Bobsoccer: Акинфеев сможет сыграть с «Арсеналом». Он тренируется с командой

10 марта 2021, 16:30
1

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отправится вместе с командой в Тулу на матч 22-го тура РПЛ с «Арсеналом».

По информации Bobsoccer, 34-летний голкипер со вчерашнего дня тренируется с командой. Ранее вратарь ЦСКА пропустил из-за болезни матчи с «Локомотивом» (0:2) и «Ахматом» (2:0).

  • 25 февраля стало известно о возможном заражении голкипера коронавирусом.
  • Официальная версия клуба – у Акинфеева было небольшое недомогание с признаками ОРВИ.
  • В этом сезоне он пропустил 25 голов в 26 матчах.

Акинфеев вернулся в расположение ЦСКА после болезни

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (1)
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Чермындыр
1615385512
Спрашивается, на кой х... нужно было выдергивать Помазуна из Урала на два матча? Чтобы оставшиеся 9 он лавку полировал? С тем же успехом можно было и Торопа поставить на 2 игры. Результат вряд ли бы был другой
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