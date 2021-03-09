Кержаков – о сокращении РПЛ: «Нельзя терять футбол в регионах. Надо просто сделать нормальный календарь»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков выступил против возможного сокращения РПЛ.
– Прядкин высказался за сокращение РПЛ, есть варианты с созданием РПЛ-1 и РПЛ-2 и ФНЛ с двумя региональными зонами. Вы как смотрите на возможность сокращения лиг?
– На данный момент все более-менее нормально. Нельзя терять футбол в регионах. Не знаю, как сокращение будет влиять на финансирование команд. Структура, которая сейчас существует, имеет право на жизнь. Что касается ФНЛ, единственная проблема – составление календаря.
– Может реально ФНЛ разделить на две зоны?
– Сколько команд на Востоке? Немного. Все равно кому-то придется летать в Хабаровск. Надо просто сделать нормальный календарь, учитывать финансовые вопросы и интересы клубов в первую очередь, чтобы всем было комфортно. Собирать тренеров и обсуждать с ними составление календаря, чтобы не было проблем и клубы не работали на то, чтобы просто летать.
- По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
- В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
- Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.