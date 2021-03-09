Кержаков – о сокращении РПЛ: «Нельзя терять футбол в регионах. Надо просто сделать нормальный календарь»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков выступил против возможного сокращения РПЛ.

– Прядкин высказался за сокращение РПЛ, есть варианты с созданием РПЛ-1 и РПЛ-2 и ФНЛ с двумя региональными зонами. Вы как смотрите на возможность сокращения лиг?

– На данный момент все более-менее нормально. Нельзя терять футбол в регионах. Не знаю, как сокращение будет влиять на финансирование команд. Структура, которая сейчас существует, имеет право на жизнь. Что касается ФНЛ, единственная проблема – составление календаря.

– Может реально ФНЛ разделить на две зоны?

– Сколько команд на Востоке? Немного. Все равно кому-то придется летать в Хабаровск. Надо просто сделать нормальный календарь, учитывать финансовые вопросы и интересы клубов в первую очередь, чтобы всем было комфортно. Собирать тренеров и обсуждать с ними составление календаря, чтобы не было проблем и клубы не работали на то, чтобы просто летать.