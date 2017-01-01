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    Кержаков – о сокращении РПЛ: «Нельзя терять футбол в регионах. Надо просто сделать нормальный календарь»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков выступил против возможного сокращения РПЛ.

    – Прядкин высказался за сокращение РПЛ, есть варианты с созданием РПЛ-1 и РПЛ-2 и ФНЛ с двумя региональными зонами. Вы как смотрите на возможность сокращения лиг?

    – На данный момент все более-менее нормально. Нельзя терять футбол в регионах. Не знаю, как сокращение будет влиять на финансирование команд. Структура, которая сейчас существует, имеет право на жизнь. Что касается ФНЛ, единственная проблема – составление календаря.

    Может реально ФНЛ разделить на две зоны?

    – Сколько команд на Востоке? Немного. Все равно кому-то придется летать в Хабаровск. Надо просто сделать нормальный календарь, учитывать финансовые вопросы и интересы клубов в первую очередь, чтобы всем было комфортно. Собирать тренеров и обсуждать с ними составление календаря, чтобы не было проблем, и клубы не работали на то, чтобы просто летать.

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16089

      vladimir-7 1 час назад

      Нужно составлять календарь игр так, чтобы играть в футбол летом, а в
      отпуск уходить зимой, всё равно все игроки уезжают в отпуск к морю в
      теплые страны.

      0
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      Рейтинг: +3618

      TOMSON 1 час назад

      Отделять восток надо. Пусть в Азиатскую конференцию уходит. Пусть и с Китаем и Японией играть международные игры, но хоть что-то и куда лучше нашего фнл и для болел и для клубов.

      0
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      Рейтинг: +2336

      Fusballer 2 часа назад

      Не сделать, а вернуть.

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