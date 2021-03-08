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    АПЛ. «Челси» обыграл «Эвертон» благодаря пенальти и автоголу

    В матче 27-го тура АПЛ «Челси» дома победил «Эвертон» со счетом 2:0.

    Хозяева поля вышли вперед на 31-й минуте благодаря автоголу Бена Годфри, а в середине второго тайма удвоили преимущество усилиями Жоржиньо, который реализовал пенальти.

    Набрав три очка, «Челси» закрепился на четвертом месте в таблице лиги, оторвавшись от идущего пятым «Эвертона» на четыре балла.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Челси – Эвертон – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Годфри (в свои ворота), 31; 2:0 – Жоржиньо (с пенальти), 65.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2021 22:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7588

      Вомбат 1 час назад

      Чушь. Челси переиграл Эвертон по всем статьям. Автогол не показатель - этот рикошет ничего не менял. Пенальти был назначен за фол последней надежды. Челси создал кучу моментов, но Пикфорд был очень хорош у Эвертона.

      1
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      Рейтинг: +1113

      Psih86 1 час назад

      Игра в одну колитку, по игре минимум 5-0

      0
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