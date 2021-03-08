АПЛ. «Челси» обыграл «Эвертон» благодаря пенальти и автоголу

В матче 27-го тура АПЛ «Челси» дома победил «Эвертон» со счетом 2:0.

Хозяева поля вышли вперед на 31-й минуте благодаря автоголу Бена Годфри, а в середине второго тайма удвоили преимущество усилиями Жоржиньо, который реализовал пенальти.

Набрав три очка, «Челси» закрепился на четвертом месте в таблице лиги, оторвавшись от идущего пятым «Эвертона» на четыре балла.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Челси – Эвертон – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Годфри (в свои ворота), 31; 2:0 – Жоржиньо (с пенальти), 65.

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