АПЛ. «Челси» обыграл «Эвертон» благодаря пенальти и автоголу

Чушь. Челси переиграл Эвертон по всем статьям. Автогол не показатель - этот рикошет ничего не менял. Пенальти был назначен за фол последней надежды. Челси создал кучу моментов, но Пикфорд был очень хорош у Эвертона.
В матче 27-го тура АПЛ «Челси» дома победил «Эвертон» со счетом 2:0.
Хозяева поля вышли вперед на 31-й минуте благодаря автоголу Бена Годфри, а в середине второго тайма удвоили преимущество усилиями Жоржиньо, который реализовал пенальти.
Набрав три очка, «Челси» закрепился на четвертом месте в таблице лиги, оторвавшись от идущего пятым «Эвертона» на четыре балла.
Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур
Голы: 1:0 – Годфри (в свои ворота), 31; 2:0 – Жоржиньо (с пенальти), 65.