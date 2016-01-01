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    ЦСКА отстает от «Зенита» в РПЛ на два очка. «Спартак» – на четыре

    «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

    Ранее конкуренты петербуржцев в борьбе за первое место – ЦСКА и «Спартак» – выиграли свои матчи.

    По итогам 21 тура отрыв «Зенита» от ЦСКА сократился до двух очков, от «Спартака» – до четырех.

    • ЦСКА в 21-м туре обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.
    • «Спартак» разгромил «Краснодар» – 6:1.
    • «Зенит» еще не выигрывал в официальных матчах в 2021 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +880

      serglider 21 минуту назад

      ЦСКА "штормит"! Гончаренко не может наладить стабильную игру команды, которая чередует победы и поражения, в том числе и с командами уступающими им в классе. Коням очень повезет если они останутся по итогам турнира в зоне еврокубков... На сегодняшний день те же Локо и Сочи играют не хуже ЦСКА, так что вся борьба еще впереди!

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      Рейтинг: +16076

      vladimir-7 31 минуту назад

      В следующем туре ЦСКА, Динамо, Локомотиву, Рубину и Ростов надо
      выиграть свои матчи.

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      Рейтинг: +7584

      Вомбат 51 минуту назад

      Зенит, как я и предсказывал, набирает форму, и сегодня сыграл намного лучше, чем с Арсеналом и Ростовом. Но при полном преимуществе, как сегодня было у Зенита, команда запросто может проиграть даже и не один матч. Спросите хотя бы у Клоппа. В 2018-2019 гг Семаку везло. Но травоядные люди, ездящие в Африку чтобы **** (при том что в России больше несчастных детей, чем во всей Африке) везения НЕ заслуживают. А тренер он посредственный.

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      Рейтинг: +7584

      Вомбат > Вомбат 49 минут назад

      Программа выкинула слова "усыновить чернокожего младенца" потому что вместо чернокожего я написать н.е.г.р.и.т.я.н.с.к.о.г.о. Интересно пропустит ли прграмма стихи Пушкина:
      А я повеса вечно праздный,
      Потомок **** безобразный...

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      Рейтинг: +7584

      Вомбат > Вомбат 45 минут назад

      слово н.е.г.р.а программа не пропустила. Чудаки с Бомбардира, учите русский язык. В русском языке слово н.е.г.р такое же нормальное, как в польском языке слово z'yd, которое в русском языке считается мерзким ругательством, и при Сталине за это слово сказанное в публичном месте, давали реальный срок.

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      Рейтинг: +26884

      oyabun 1 час назад

      Это разъяснение для тех кто не способен заглянуть в турнирную таблицу? ))

      1
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      Рейтинг: +1605

      ySS 1 час назад

      Через тур будет очная встреча двух первых
      Победа хозяев и место в ЛЧ практически, гостей - чемпионство
      Ничья и будем посмотреть

      1
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      Рейтинг: +9275

      BRO_football 1 час назад

      К сожалению, на долгосроке в этой гонке победит Зенит, как бы мне этого не хотелось. Всё-таки Зенит постабильнее будет. ЦСКА нет-нет, да и сыграет вничью с аутсадерами, типа Химок или Урала. Спартак - то же самое. В ситуациях, когда Зенит оступился и надо догонять, Спартак или ЦСКА, как будто специально, тоже оступаются и теряют очки. Хорошо, что в этот раз так не случилось. Почаще бы так.

      1
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      Рейтинг: -1327

      Аденн > BRO_football 36 минут назад

      не то чтобы бЗенит был постабильней, судейки как то полояльней к этой куче.

      0
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      Рейтинг: +2302

      FENIX-SL 1 час назад

      цска
      достойнее команды не было и нет у нас
      ну разве что локомотив еще

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