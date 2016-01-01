ЦСКА отстает от «Зенита» в РПЛ на два очка. «Спартак» – на четыре

«Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

Ранее конкуренты петербуржцев в борьбе за первое место – ЦСКА и «Спартак» – выиграли свои матчи.

По итогам 21 тура отрыв «Зенита» от ЦСКА сократился до двух очков, от «Спартака» – до четырех.