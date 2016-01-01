ЦСКА отстает от «Зенита» в РПЛ на два очка. «Спартак» – на четыре

ЦСКА "штормит"! Гончаренко не может наладить стабильную игру команды, которая чередует победы и поражения, в том числе и с командами уступающими им в классе. Коням очень повезет если они останутся по итогам турнира в зоне еврокубков... На сегодняшний день те же Локо и Сочи играют не хуже ЦСКА, так что вся борьба еще впереди!
«Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.
Ранее конкуренты петербуржцев в борьбе за первое место – ЦСКА и «Спартак» – выиграли свои матчи.
По итогам 21 тура отрыв «Зенита» от ЦСКА сократился до двух очков, от «Спартака» – до четырех.
- ЦСКА в 21-м туре обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.
- «Спартак» разгромил «Краснодар» – 6:1.
- «Зенит» еще не выигрывал в официальных матчах в 2021 году.