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    «Зенит» не побеждает на выезде в пяти последних матчах

    «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

    Клуб из Санкт-Петербурга не побеждает в гостях в пяти последних матчах (три поражения, две ничьи).

    Последняя победа на выезде случилась 1 ноября 2020 года – тогда команда Сергея Семака победила «Химки» (2:0).

    • «Зенит» еще не выигрывал в официальных матчах в 2021 году.
    • По итогам 21-го тура РПЛ отрыв «Зенита» от ЦСКА сократился до двух очков, от «Спартака» – до четырех.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1300

      anjaneri 41 минуту назад

      Надо меньше распиливать на иностранных футболистах, тогда может заиграют лучше.

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