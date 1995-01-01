«Зенит» не побеждает на выезде в пяти последних матчах

Надо меньше распиливать на иностранных футболистах, тогда может заиграют лучше.
«Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга не побеждает в гостях в пяти последних матчах (три поражения, две ничьи).
Последняя победа на выезде случилась 1 ноября 2020 года – тогда команда Сергея Семака победила «Химки» (2:0).
- «Зенит» еще не выигрывал в официальных матчах в 2021 году.
- По итогам 21-го тура РПЛ отрыв «Зенита» от ЦСКА сократился до двух очков, от «Спартака» – до четырех.