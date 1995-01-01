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    «Ливерпуль», «Тоттенхэм» поборются с «Баварией» за полузащитника «Боруссии» М Нойхауса

    На рынке разворачивается борьба за полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Флориана Нойхауса. Переговоры с агентом футболиста Кристианом Нерлингером начала «Бавария».

    Также за Нойхаусом следят «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    • Сам игрок хочет перейти в «Ливерпуль».
    • 23-летний Нойхаус стоит 38 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги центральный полузащитник провел 23 матча, забил 4 гола, сделал 3 результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 08:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5733

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Его агент - бывший спортивный директор Баварии. Иначе говоря, если он реально нужен баварцам, они его получат.

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      Рейтинг: +141

      BlackMurderDeco > Viper for CSKA 1 час назад

      Бавария, подпишет его, если будет такая задача, я с тобой согласен

      1
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