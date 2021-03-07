«Ливерпуль», «Тоттенхэм» поборются с «Баварией» за полузащитника «Боруссии» М Нойхауса

На рынке разворачивается борьба за полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Флориана Нойхауса. Переговоры с агентом футболиста Кристианом Нерлингером начала «Бавария».

Также за Нойхаусом следят «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».