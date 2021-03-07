«Ливерпуль», «Тоттенхэм» поборются с «Баварией» за полузащитника «Боруссии» М Нойхауса

На рынке разворачивается борьба за полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Флориана Нойхауса. Переговоры с агентом футболиста Кристианом Нерлингером начала «Бавария».
Также за Нойхаусом следят «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
- Сам игрок хочет перейти в «Ливерпуль».
- 23-летний Нойхаус стоит 38 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги центральный полузащитник провел 23 матча, забил 4 гола, сделал 3 результативные передачи.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.