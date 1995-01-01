Бундеслига. «Бавария» добилась волевой победы над «Боруссией» Д; Левандовски оформил хет-трик, Холанд – дубль

«Бавария» уступала в два мяча, но добилась победы над дортмундской «Боруссией». Баварцы продолжают лидировать.

Экс-игрок дортмундцев Роберт Левандовски оформил хет-трик, а Эрлинг Холанд – дубль. 20-летний норвежец достиг отметки в 100 голов за карьеру.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

Бавария – Боруссия Д – 4:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Холанд, 2; 0:2 – Холанд, 9; 1:2 – Левандовски, 26; 2:2 – Левандовски, 44 (с пенальти); 3:2 – Горецка, 88; 4:2 – Левандовски, 90.

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