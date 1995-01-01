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    Бундеслига. «Бавария» добилась волевой победы над «Боруссией» Д; Левандовски оформил хет-трик, Холанд – дубль

    «Бавария» уступала в два мяча, но добилась победы над дортмундской «Боруссией». Баварцы продолжают лидировать.

    Экс-игрок дортмундцев Роберт Левандовски оформил хет-трик, а Эрлинг Холанд – дубль. 20-летний норвежец достиг отметки в 100 голов за карьеру.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

    Бавария – Боруссия Д – 4:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Холанд, 2; 0:2 – Холанд, 9; 1:2 – Левандовски, 26; 2:2 – Левандовски, 44 (с пенальти); 3:2 – Горецка, 88; 4:2 – Левандовски, 90.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +97

      казанский лис 9 минут назад

      Бавария машина, почему наши ногомячи не умеют с мячом работать.

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      Рейтинг: +5731

      Viper for CSKA 50 минут назад

      Матч был великолепен! Бавария играла на порядок лучше и заслуженно победила. А Боруссия, думаю, летом Холанда не удержит. Когда ты забиваешь два гола за десять минут, а твоя команда всё равно не способна противостоять сопернику, смысла в ней оставаться откровенно нет. На лице у Холанда, сидящего на скамейке, по сути всё было написано. Сколько можно уже тратить время на то, чтобы тащить команду с каким-то ноунеймом во главе, да ещё и с серьезнейшими дырами в составе.

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      Рейтинг: +845

      Радио1000шумеров > Viper for CSKA 8 минут назад

      Самое смешное если Холанд в Баварию и перейдет. Как Левандовски)))

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