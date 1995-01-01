Болельщики ЦСКА посвятили баннер Розанову

Перед матчем 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» фанаты хозяев вывесили на трибуне баннер, посвященный комментатору Юрию Розанову.

Он умер в среду в возрасте 59 лет.

В течение последних лет Розанов боролся с онкологическим заболеванием.

В четверг его похоронили на Митинском кладбище в Москве.

«Болельщик, комментатор. Юрий Розанов, покойтесь с миром», – написано на баннере болельщиков ЦСКА.