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    Болельщики ЦСКА посвятили баннер Розанову

    Перед матчем 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» фанаты хозяев вывесили на трибуне баннер, посвященный комментатору Юрию Розанову.

    • Он умер в среду в возрасте 59 лет.
    • В течение последних лет Розанов боролся с онкологическим заболеванием.
    • В четверг его похоронили на Митинском кладбище в Москве.

    «Болельщик, комментатор. Юрий Розанов, покойтесь с миром», – написано на баннере болельщиков ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5298

      vladik12 1 час назад

      На какой-то обоссанной простыне, походу, состряпали баннер.
      Фанатье ЦСКА, презентабельнее материала для такого трагически особенного случая не нашлось?

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