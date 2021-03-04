Кузяев – лучший игрок «Зенита» в феврале

Пока Дрочила спит на поле, Далер забивает.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признан лучшим футболистом команды в феврале по версии болельщиков.
Кузяев отличился в двух февральских матчах: с «Арсеналом» (1:2) в Кубке России и с «Ростовом» (2:2) в РПЛ.
- В десяти матчах нынешнего сезона РПЛ Кузяев забил три гола.
- Контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» истекает летом 2023 года.
Вы сделали свой выбор! Далер Кузяев — «G-Drive. Лучший игрок» февраля!Не сбавляй оборотов, Далер! #GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/20JMAqvkx7— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 4, 2021