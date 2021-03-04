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    Кузяев – лучший игрок «Зенита» в феврале

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признан лучшим футболистом команды в феврале по версии болельщиков.

    Кузяев отличился в двух февральских матчах: с «Арсеналом» (1:2) в Кубке России и с «Ростовом» (2:2) в РПЛ.

    • В десяти матчах нынешнего сезона РПЛ Кузяев забил три гола.
    • Контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    04.03.2021 15:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9996

      paracetamol 12 часов назад

      Пока Дрочила спит на поле, Далер забивает.

      0
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      Рейтинг: +1633

      Nevsky_RU 13 часов назад

      Лучший среди худших. Отыграли дерьмово все

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