Кузяев – лучший игрок «Зенита» в феврале

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признан лучшим футболистом команды в феврале по версии болельщиков.

Кузяев отличился в двух февральских матчах: с «Арсеналом» (1:2) в Кубке России и с «Ростовом» (2:2) в РПЛ.