Фернандес – лидер ЦСКА в сезоне по пасам с продвижением и в чужую штрафную

В текущем сезоне среди всех игроков ЦСКА чаще всех двигает мяч вперед крайний защитник Марио Фернандес. В среднем за матч он делает 13,36 передач в чужую штрафную и передач с продвижением мяча вперед.

На втором месте по показателю в сезоне идет Никола Влашич (8,94). Третий – Иван Обляков (7,73).