Фернандес – лидер ЦСКА в сезоне по пасам с продвижением и в чужую штрафную

Ну да, а в штрафной то деревянный Гайч (был, к счастью)), то бледная немочь Чалов. Вообще, работа команды в штрафной соперника - самое слабое место Ганчаренки, давление есть, а результата - 0.
ПыСы. Кстати матч с Локо вскрыл еще одну проблему сегодняшнего ЦСКА - когда "паровозы" забивали, у них было всего три игрока на половине соперника против 6-7 армейцев... Бульбаш мало того что атаку завалил, так еще и оборону разучился строить.
В текущем сезоне среди всех игроков ЦСКА чаще всех двигает мяч вперед крайний защитник Марио Фернандес. В среднем за матч он делает 13,36 передач в чужую штрафную и передач с продвижением мяча вперед.
На втором месте по показателю в сезоне идет Никола Влашич (8,94). Третий – Иван Обляков (7,73).
- В подсчете учитывались только футболисты с 645+ сыгранными минутами в сезоне.
- ЦСКА в РПЛ идет 2-м.
- 6 марта в 21-м туре ЦСКА сыграет против «Ахмата».