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    Фернандес – лидер ЦСКА в сезоне по пасам с продвижением и в чужую штрафную

    В текущем сезоне среди всех игроков ЦСКА чаще всех двигает мяч вперед крайний защитник Марио Фернандес. В среднем за матч он делает 13,36 передач в чужую штрафную и передач с продвижением мяча вперед.

    На втором месте по показателю в сезоне идет Никола Влашич (8,94). Третий – Иван Обляков (7,73).

    • В подсчете учитывались только футболисты с 645+ сыгранными минутами в сезоне.
    • ЦСКА в РПЛ идет 2-м.
    • 6 марта в 21-м туре ЦСКА сыграет против «Ахмата».

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    Источник: твиттер «Футбол в цифрах»

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    03.03.2021 21:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +841

      Радио1000шумеров 14 часов назад

      Ну да, а в штрафной то деревянный Гайч (был, к счастью)), то бледная немочь Чалов. Вообще, работа команды в штрафной соперника - самое слабое место Ганчаренки, давление есть, а результата - 0.
      ПыСы. Кстати матч с Локо вскрыл еще одну проблему сегодняшнего ЦСКА - когда "паровозы" забивали, у них было всего три игрока на половине соперника против 6-7 армейцев... Бульбаш мало того что атаку завалил, так еще и оборону разучился строить.

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