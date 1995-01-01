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    Роналду – первый игрок, забивший 20+ голов в 12 последних сезонах в топ-5 чемпионатах

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче 25-го тура Серии А со «Специей» (4:1).

    Роналду стал первым футболистом, который забил больше 20 мячей в каждом из 12 последних сезонов в топ-5 европейских лигах.

    • Роналду провел 600-ю игру в национальных чемпионатах.
    • В этом сезоне Роналду сыграл в 30 матчах за «Ювентус», забил 27 голов и сделал три ассиста.

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    Источник: Opta

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2500

      Masteralex 10 часов назад

      по хорошему такую статистику надо выкладывать в конце сезона обзорную по всем чемпионатам и по всем рекордам, кому интересно почитают, но публиковать новость после каждого раза что побит какой-то там статистический рекорд, ну ок, просто новость ни о чём

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      Рейтинг: +1716

      ItalianFootball > Masteralex 10 часов назад

      Думаю суть новости в том, что он Первый. А в конце сезона общая статистика будет.

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      Рейтинг: +2273

      FENIX-SL 16 часов назад

      налетайте клоуны

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      Рейтинг: -723

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 15 часов назад

      Главный тут клоун тут ты

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