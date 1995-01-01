Роналду – первый игрок, забивший 20+ голов в 12 последних сезонах в топ-5 чемпионатах

по хорошему такую статистику надо выкладывать в конце сезона обзорную по всем чемпионатам и по всем рекордам, кому интересно почитают, но публиковать новость после каждого раза что побит какой-то там статистический рекорд, ну ок, просто новость ни о чём
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче 25-го тура Серии А со «Специей» (4:1).
Роналду стал первым футболистом, который забил больше 20 мячей в каждом из 12 последних сезонов в топ-5 европейских лигах.
- Роналду провел 600-ю игру в национальных чемпионатах.
- В этом сезоне Роналду сыграл в 30 матчах за «Ювентус», забил 27 голов и сделал три ассиста.