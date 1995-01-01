Роналду – первый игрок, забивший 20+ голов в 12 последних сезонах в топ-5 чемпионатах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче 25-го тура Серии А со «Специей» (4:1).

Роналду стал первым футболистом, который забил больше 20 мячей в каждом из 12 последних сезонов в топ-5 европейских лигах.