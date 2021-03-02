Грек Граммозис – пятый главный тренер «Шальке» в нынешнем сезоне

«Шальке» объявил о назначении на пост главного тренера команды Димитриоса Граммозиса. Соглашение с бывшим наставником «Дармштадта» рассчитано до конца следующего сезона.

42-летний грек стал пятым главным тренером «Шальке» в текущем сезоне. Ранее этот пост занимал Кристиан Гросс.

«Шальке» за 23 тура набрал девять очков и находится на последнем месте.

В этом чемпионате Германии команда победила лишь однажды.