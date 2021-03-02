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  • Грек Граммозис – пятый главный тренер «Шальке» в нынешнем сезоне

Грек Граммозис – пятый главный тренер «Шальке» в нынешнем сезоне

2 марта 2021, 22:53
4

«Шальке» объявил о назначении на пост главного тренера команды Димитриоса Граммозиса. Соглашение с бывшим наставником «Дармштадта» рассчитано до конца следующего сезона.

42-летний грек стал пятым главным тренером «Шальке» в текущем сезоне. Ранее этот пост занимал Кристиан Гросс.

  • «Шальке» за 23 тура набрал девять очков и находится на последнем месте.
  • В этом чемпионате Германии команда победила лишь однажды.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Шальке»
Германия. Бундеслига Шальке-04
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1614715108
Есть ещё шестой, но он пока в Спартаке. Хочется верить, что недолго.
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pfcrdsfgx
1614724476
Сeкс 3нaкoмствa. Cнять любyю дeвкy и тpaxнyть тeпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeнeг и oтнoшeний, эти дeвyшки пpocто любят сeкc и дaют вceгда, пoпрoбyй бecплaтнo ----- https://fia.st/W309j5E
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Cules2013
1614763434
ему-то только на повышение, а какой толк для Шальке - это мы уже совсем скоро узнаем.
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zigbert
1614771306
Приказано спасти Шальке.
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