Грек Граммозис – пятый главный тренер «Шальке» в нынешнем сезоне

«Шальке» объявил о назначении на пост главного тренера команды Димитриоса Граммозиса. Соглашение с бывшим наставником «Дармштадта» рассчитано до конца следующего сезона.
42-летний грек стал пятым главным тренером «Шальке» в текущем сезоне. Ранее этот пост занимал Кристиан Гросс.
- «Шальке» за 23 тура набрал девять очков и находится на последнем месте.
- В этом чемпионате Германии команда победила лишь однажды.
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Источник: официальный сайт «Шальке»