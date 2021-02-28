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    Лига 1. «Лилль» сыграл вничью со «Страсбуром» и остался на первом месте

    «Лилль» потерял очки в чемпионате Франции, не сумев обыграть «Страсбур». От поражения хозяев спас защитник Жозе Фонте.

    «Лилль» продолжает лидировать в таблице.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур

    Лилль – Страсбур – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ажорк, 36; 1:1 – Фонте, 86.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 21:05
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