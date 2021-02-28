Лига 1. «Лилль» сыграл вничью со «Страсбуром» и остался на первом месте

«Лилль» потерял очки в чемпионате Франции, не сумев обыграть «Страсбур». От поражения хозяев спас защитник Жозе Фонте.
«Лилль» продолжает лидировать в таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур
Голы: 0:1 – Ажорк, 36; 1:1 – Фонте, 86.
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«Лилль» потерял очки в чемпионате Франции, не сумев обыграть «Страсбур». От поражения хозяев спас защитник Жозе Фонте.
«Лилль» продолжает лидировать в таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур
Голы: 0:1 – Ажорк, 36; 1:1 – Фонте, 86.