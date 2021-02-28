Смольникова удалили на 35-й минуте матча с «Уралом»

Понятно если берут сильного легионера, но вот зачем это полено списанное, неужели своих парней нет, вряд-ли было бы хуже, плюс перспектива, так они ещё Ионовых и прочую шушеру собирают
В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом». На 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Игоря Смольникова.
Он получил две желтые карточки – обе за подножку.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
- На момент удаления Смольникова «Краснодар» вел в счете.
- В случае победы «Краснодар» поднимется на 7-е место.