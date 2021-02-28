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    Смольникова удалили на 35-й минуте матча с «Уралом»

    В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом». На 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Игоря Смольникова.

    Он получил две желтые карточки – обе за подножку.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
    • На момент удаления Смольникова «Краснодар» вел в счете.
    • В случае победы «Краснодар» поднимется на 7-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 19:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20845

      Боцман59rus 28 февраля, 22:57

      Понятно если берут сильного легионера, но вот зачем это полено списанное, неужели своих парней нет, вряд-ли было бы хуже, плюс перспектива, так они ещё Ионовых и прочую шушеру собирают

      1
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      Рейтинг: -721

      СуперПАВ9 > Боцман59rus 1 марта, 01:34

      На себя посмотри

      0
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      Рейтинг: +991

      Ziklop 28 февраля, 22:25

      он и в Зените постоянно срубал соперников, прощали ему просто больше.

      1
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      Рейтинг: +1365

      Январь 59 28 февраля, 21:23

      Смольников и Ольсон самые слабенькие в команде.

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      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 20:52

      во время Зенит его сбагрил

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      Рейтинг: -721

      СуперПАВ9 > вальтер 79 1 марта, 01:35

      Вопрос с кем тогда остался зенит?

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      Рейтинг: +6315

      САДЫЧОК 28 февраля, 20:49

      Слабый защитник ! В Краснодаре -худший ! Зачем , его ставить в основу ? За былые , якобы заслуги ?!

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      Рейтинг: -721

      СуперПАВ9 > САДЫЧОК 1 марта, 01:35

      За твой тупизм

      0
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