«Вест Хэм» рассчитывает летом выкупить Лингарда

Руководство «Вест Хэма» устраивает, как за команду выступает полузащитник Джесси Лингард. Он арендован в январе у «Манчестер Юнайтед», и лондонцы намерены летом выкупить футболиста.
Контракт Лингарда с манчестерцами истекает в 2022 году.
- Лингард успел провести за «Вест Хэм» 5 матчей, забил 3 гола.
- «Вест Хэм» идет в зоне Лиги чемпионов.
- Лингард с «Манчестер Юнайтед» брал Лигу Европы.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.