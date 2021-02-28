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    «Вест Хэм» рассчитывает летом выкупить Лингарда

    Руководство «Вест Хэма» устраивает, как за команду выступает полузащитник Джесси Лингард. Он арендован в январе у «Манчестер Юнайтед», и лондонцы намерены летом выкупить футболиста.

    Контракт Лингарда с манчестерцами истекает в 2022 году.

    • Лингард успел провести за «Вест Хэм» 5 матчей, забил 3 гола.
    • «Вест Хэм» идет в зоне Лиги чемпионов.
    • Лингард с «Манчестер Юнайтед» брал Лигу Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    28.02.2021 16:13
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