«Вест Хэм» рассчитывает летом выкупить Лингарда

Руководство «Вест Хэма» устраивает, как за команду выступает полузащитник Джесси Лингард. Он арендован в январе у «Манчестер Юнайтед», и лондонцы намерены летом выкупить футболиста.

Контракт Лингарда с манчестерцами истекает в 2022 году.