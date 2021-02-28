Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе клуба на матч 24-го тура Серии А с «Сампдорией».

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йошида, Феррари, Ауджелло, Дамсгор, Экдаль, Торсби, Янкто, Верре, ла Гумина.

«Аталанта»: Спортиелло, Толой, Ромеро, Паломино, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Малиновский, Муриэль.