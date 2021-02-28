Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе клуба на матч 24-го тура Серии А с «Сампдорией».

    «Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йошида, Феррари, Ауджелло, Дамсгор, Экдаль, Торсби, Янкто, Верре, ла Гумина.

    «Аталанта»: Спортиелло, Толой, Ромеро, Паломино, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Малиновский, Муриэль.

    • Начало встречи – в 14:30 по московскому времени.
    • «Аталанта» идет на пятом месте в Серии А. «Сампдория» – десятая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2021 13:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8973

      alex1951 28 февраля, 18:55

      Это в России ,он Миранчук,
      а в Италии жопатёр-шлифовщик Чук....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru