Промес, Хендрикс и Соболев – в старте «Спартака». Мусаев, Шатов и Хвича выйдут у «Рубина»

За такие подлые фолы, как у Зобнина, надо не с поля удалять, а 10 лет лагерей давать по уголовке.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на матч 20-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Маслов, Джикия, Мозес, Зобнин, Хендрикс, Промес, Понсе, Соболев.
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Самошников, Зуев, Абильдгор, Мусаев, Кварацхелия, Шатов, Макаров, Деспотович.
- Начало матча – в 14:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.