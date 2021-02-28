Промес, Хендрикс и Соболев – в старте «Спартака». Мусаев, Шатов и Хвича выйдут у «Рубина»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 12:59
    Комментарии34
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      Рейтинг: +2271

      Дедуктор 28 февраля, 14:57

      За такие подлые фолы, как у Зобнина, надо не с поля удалять, а 10 лет лагерей давать по уголовке.

      0
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      Рейтинг: +630

      ВасяК > Дедуктор 28 февраля, 15:01

      Ну давай,ты первый!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2271

      Дедуктор > ВасяК 28 февраля, 15:05

      А что ты на меня стрелки переводишь? Я бы этому моральному уроду Зобе челюсть сломал. Наказал бы за его подлянку здесь и сразу. Но это я.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7678

      NewLife 28 февраля, 14:55

      Неквалифицированное судейство Лапочкина не отменяет того факта, что Спартак показывает слабую, позорную трусливую игру без прессинга и без скорости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9128

      Литейный4 28 февраля, 14:24

      У свиней что не имя то неликвид. Ещё и сбитый лётчик пополнил свинарник уголовником Свинси Промясом. Рубин на классе должен обыграть мазутный проект. Голешники от Хвичи и Деспотовича гарантированы. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27551

      zra78 > Литейный4 28 февраля, 14:37

      Свинси Промяс)))))))))))))))

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1487

      Голубая устрица > Литейный4 28 февраля, 14:57

      А в бомжатнике б.лять леквид,а лупень? Чего только один зулус мулькульм за 40 лямов стоит, который тот же сбитый летчик, только с Барселоны, который там нах не нужен оказался, вот вам лохам его и сплавили! гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1487

      Голубая устрица > Литейный4 28 февраля, 14:58

      Ах как он газовый проект накуй напялил, этот рубин то, это было загляденье))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9128

      Литейный4 28 февраля, 14:20

      Вся страна за Рубин. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1487

      Голубая устрица > Литейный4 28 февраля, 14:59

      Фсястрана это не кучка питорских трусливых троллей вроде тебя и вашей паршивой своры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1664

      Алехсбургер. 28 февраля, 13:42

      Атака,конечно..ППС татарам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5677

      Рубинище > Алехсбургер. 28 февраля, 13:46

      аналогично, полный писец мясным

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1664

      Алехсбургер. > Рубинище 28 февраля, 13:50

      прямо навеяло, дружище
      а это-ли не ты .. (Chernyi Lis)ище?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27551

      zra78 > Алехсбургер. 28 февраля, 13:50

      Что такое ППС и что много атакующих игроков это ещё не победа....

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27551

      zra78 > Алехсбургер. 28 февраля, 13:52

      Нет, это не Равиль

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1664

      Алехсбургер. > zra78 28 февраля, 13:54

      ну,да..)
      у Равы и текста побольше и орфографии поменьше..
      Скучно тогда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5677

      Рубинище > Алехсбургер. 28 февраля, 13:54

      Нет, не он это-джент. удачи . тож навеяло

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1664

      Алехсбургер. > Рубинище 28 февраля, 13:58

      Эх,..были времена..
      Не то.что нынешнее племя..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 28 февраля, 13:25

      Рубин либо сегодня убивать будут, либо на ничью скатают. Нету у спама для победы ничего, новички, Маслов, слишком много нюансов.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      SpartakFirst064 > KPCCSPB 28 февраля, 13:32

      Судьи у нас обычно убивают,либо в матче с бомжами,либо убивают того кто приближается к бомжам,,,,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB > SpartakFirst064 28 февраля, 13:35

      Лады, давай на твоём языке: галимых свиней тащили в матчах с Краснодаром, Ротором, Арсеналом, пытались с Ростовом, где ты был со своим хрюканьем?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1487

      Голубая устрица > KPCCSPB 28 февраля, 15:00

      А галимых бомжей всегда тащили и будут тащить, пока у власти гаспремовская свора

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB > Голубая устрица 1 марта, 10:26

      Свиней тащили в 90е, до сих пор инфа появляется одна и та же, от разных людей. А сейчас без судей, сриптак где-то на дне плавает с таким бабосом. И у Зенита за допинг не исключили игроков, в отличие от свиней

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7200

      Puddle 28 февраля, 13:19

      В 16.00 здесь будет море визгов! гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5864

      "supermax" > Puddle 28 февраля, 13:21

      а чего тянуть...визжи прям сейчас

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7200

      Puddle > "supermax" 28 февраля, 13:33

      Это ты типа пошутил, пернатый полу-покер? гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5864

      "supermax" > Puddle 28 февраля, 13:51

      полупокер твой хозяин алярма....
      нет, я не пошутил...я серьезно...визжи прям сейчас

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      B.G. > "supermax" 28 февраля, 14:30

      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13810

      alarm 28 февраля, 13:16

      позор!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5864

      "supermax" > alarm 28 февраля, 13:19

      а вот и шалава подскочила с собакой

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      SpartakFirst064 > alarm 28 февраля, 13:29

      alarm ты бы словарный запас свой расширил бы,а то стыдно за тебя,гы-гы,

      1
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      ...
      Рейтинг: +13810

      alarm > SpartakFirst064 28 февраля, 13:37

      ты бы правописание подтянул, а то стыдно читать твои комменты)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Рыжий дьявол 28 февраля, 13:11

      Промес дополнительный интерес матчу придаёт,,,

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17453

      slavutiq70 28 февраля, 13:09

      Надо же Антоху сразу в бой,,,интересно будет посмотреть как сыграет и как встретят на стадионе,,,

      6
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